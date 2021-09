Twitter lancia Super Follows: gli influencer potranno farsi pagare i contenuti da 3 a 10 dollari al mese - CorCom

Twitter ha lanciato – per ora solo negli Stati Uniti – Super Follows, una funzione già annunciata nei mesi scorsi che consente a utenti selezionati di offrire ai propri follower l’accesso a contenuti riservati ed esclusivi. Si tratta di nuovo strumento per remunerare i creator e che porterà alla piattaforma nuove fonti di revenue oltre a quelle pubblicitarie.

A chi è rivolta la nuova funzionalità

Gli influencer, in particolare, potranno offrire al proprio pubblico di diventare “super follower” e ricevere contenuti esclusivi pagando fee mensili differenziate. La nuova funzionalità è aperta solo agli utenti che dispongono di almeno 10 mila follower, hanno twittato almeno 25 volte negli ultimi 30 giorni, creano contenuti regolari, hanno sede negli Stati Uniti e sono maggiorenni. Non è chiaro quanto tempo gli utenti debbano rimanere in lista d’attesa per essere accettati dopo aver inviato la domanda.

“Siamo entusiasti di presentare Super Follows, un nuovo modo per le persone di guadagnare entrate mensili condividendo contenuti riservati agli abbonati con i loro follower su Twitter”, ha scritto sul blog aziendale Esther Crawford, product manager del social network. “Con Super Follows, le persone possono creare un ulteriore livello di conversazione su Twitter (condividendo Tweet bonus e altro ancora) per interagire in modo autentico con i loro follower più coinvolti, il tutto guadagnando denaro. Attraverso Super Follows”, ha continuato Crawford, “le persone possono impostare un abbonamento mensile di 2,99, 4,99 o 9,99 dollari al mese per monetizzare bonus e contenuti ‘dietro le quinte’ per i loro follower più coinvolti su Twitter. E i follower ottengono un accesso speciale ai loro pensieri non filtrati, alle anteprime dei contenuti e alle conversazioni con i titolari dei loro account preferiti”.

