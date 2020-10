Ultrabroadband e digitale nelle aree montane, Uncem e Angi uniscono le forze

Spinta sull’innovazione e la digitalizzazione delle aree montane italiane. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato fra Uncem e Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Si punta alla collaborazione nei settori dell’innovazione e della ricerca, finalizzati alla promozione del mondo innovazione in ognuna delle sue forme, della salute e del benessere dei Comuni montani.

La digitalizzazione dei Comuni italiani rientra tra gli obiettivi dell’attività dell’Angi in quanto, si legge in una nota, “costituisce uno strumento per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e contribuisce e al miglioramento dell’intero sistema Paese”. Una sinergica collaborazione tra Angi e Uncem consentirà di “accelerare, anche attraverso la realizzazione di un’efficiente rete infrastrutturale, un concreto e sostenibile processo di trasformazione digitale del Paese”.

Al centro il talento dei giovani

In particolare, verranno promosse iniziative di formazione sostenendo le imprese e le startup e mettendo al centro il talento dei giovani innovatori dei territori, e fornendo nuovi strumenti per essere smart e a prova di futuro. Le iniziative verranno annunciate con un piano di comunicazione per garantire un’adeguata informazione ai cittadini, e agli operatori culturali-innovatori.

Inoltre, verranno avviate attività congiunte per il superamento del divario digitale relativo alla trasmissione dati, alla telefonia mobile, alla mancanza di adeguati segnali televisivi, utilizzando strumenti tecnologici avanzati, in coerenza con le azioni del Governo a favore dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

Sostegno al Sistema Paese

“È importante che tutte le istituzioni, le associazioni e i Comuni montani dialoghino in maniera orizzontale per adottare misure immediate che possano dare un valido sostegno all’ecosistema paese – dice il presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri –. Abbiamo visto come la digitalizzazione si sia rivelata fondamentale nel gestire e affrontare al meglio molti aspetti della quotidianità, per questo occorrono misure straordinarie di sostegno ai cittadini e alle imprese degli enti montani”.

“Siamo onorati di avviare questa partnership – dice il presidente dell’Uncem Marco Bussone -. Giovani, innovazione, territori compongono un trinomio nel quale crediamo profondamente per trasformare le aree montane, renderle moderne, a prova di futuro. La digitalizzazione è il vettore della crescita e del benessere”.

