Un Health Lab per sport e benessere: a Xi'an la cittadella dell'innovazione - CorCom

Apre a Xi’an, in Cina, lo Huawei health lab: sotto l’egida dell’azienda leader mondiale della tecnologia, ricercatori, ingegneri e sviluppatori lavoreranno in team alle novità e alla loro applicazione nel campo della tecnologia legata allo sport e al benessere, rendendo l’esperienza sportiva scientifica alla portata di tutti.

L’annuncio è stato reso pubblico dalla stessa Huawei, la quale ha spiegato che nel nuovo centro di ricerca saranno presenti un’area di sperimentazione di test per smart wearable device e un’area di innovazione per il benessere sportivo.

Nel comparto dedicato ai test sui dispositivi, gli ingegneri hanno messo a punto oltre dieci test di affidabilità dei prodotti, basati su standard rigorosissimi. Infatti, tutti i wearable Huawei vengono sottoposti a numerosi test di resistenza e soltanto i dispositivi che superano egregiamente questi e altri esami sono introdotti sul mercato e messi a disposizione degli utenti finali. Con oltre 20 device di ricerca che permettono di condurre test sui dispositivi Huawei, i ricercatori simulano scenari di allenamento, raccolgono dati su fitness e benessere ottimizzando di conseguenza gli algoritmi dei software. In questa maniera tutti i consumatori con condizioni fisiche diverse tra loro possono ottenere dati accurati direttamente dai loro wearable Huawei.

Piccoli dispositivi con grandi tecnologie

“I dispositivi wearable sono prodotti molto piccoli che racchiudono grandi tecnologie e permettono ai consumatori di avere un’esperienza sportiva smart e scientifica e di condurre uno stile di vita più sano – spiega Richard Yu, ceo di Huawei consumer business group -. Oggi i wearable Huawei sono tra i dispositivi indossabili più popolari sul mercato e, in risposta alla fiducia e alla lealtà dei consumatori, la società si impegna a investire in innovazione tecnologica, a intensificare le attività di ricerca e sviluppo e migliorare il proprio background nel campo dello sport e innovazione scientifica per offrire ai consumatori la possibilità di condurre uno stile di vita più sano anche grazie alle proprie tecnologie”.

Sette nuovi wearable nel 2020

Nel 2020, in particolare, Huawei ha lanciato sette dispositivi wearable: smartwatch come Huawei watch Gt 2, Huawei watch Gt 2 Pro e Huawei watch fit hanno ottenuto il plauso dei consumatori per le loro funzioni professionali di fitness, di monitoraggio del benessere e per l’eccellenza nella user experience.

Secondo una ricerca di mercato condotta dalla società di consulenza Idc, i dispositivi indossabili da polso Huawei si sono classificati al primo posto nel secondo trimestre del 2020. Per fornire ai consumatori di tutto il mondo i più avanzati accessori indossabili intelligenti e la migliore esperienza di fitness e monitoraggio, il team di ricerca e sviluppo Huawei ha trascorso nove mesi integrando le risorse già esistenti e introducendo nuove modalità di ricerca professionale. Dopo il riposizionamento e la pianificazione, il team R&D dedicato a fitness e benessere di Huawei ha quindi dato vita al nuovissimo Huawei health lab per migliorare ulteriormente le capacità di innovazione.

