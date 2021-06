Viaggi aerei "touchless" grazie alla biometria: accordo Star Alliance-Nec-Sita - CorCom

Utilizzare l’identità biometrica come se fosse una vera e propria carta d’imbarco, in modalità completamente touchless. Sarà possibile ai clienti “frequent flyer” delle compagnie aeree aderenti alla Star Alliance negli aeroporti e con le aerolinee legate dall’alleanza, grazie alla partnership ufficializzata con Sita, società specializzata nella fornitura di tecnologie per il settore aereo, e Nec Corporation.

Basandosi sulla presenza globale di Sita e Nec, si legge in una nota – Star Alliance potrà rapidamente implementare in tutto il mondo l’offerta ai passeggeri di soluzioni biometriche per la gestione delle operazioni propedeutiche al volo e attivare in parallelo più progetti che sfruttino questa tecnologia. Nello specifico, collegandosi alla soluzione Sita Smart Path la piattaforma Star Alliance Biometrics potrà utilizzare l’infrastruttura aeroportuale condivisa di Sita, già disponibile in più di 460 scali. Sita Smart Path si integra agevolmente alla piattaforma Nec I:Delight, che consente di identificare rapidamente e in modo accurato i passeggeri che hanno utilizzato il servizio, anche se sono in movimento. I:Delight – già usata dai membri di Star Alliance in diversi aeroporti europei – è in grado di riconoscere i passeggeri anche quando indossano la mascherina, funzione sempre più importante per viaggiare in questo periodo pandemico.

“Questo accordo è fondamentale per portare a un altro livello la nostra offerta di soluzioni biometriche, con l’obiettivo di rendere più rapide le operazioni e di rispondere all’esigenza dei passeggeri di un’esperienza sempre più touchless e sicura dal punto di vista sanitario attraverso tutte le compagnie aeree membri della nostra alleanza – afferma Jeffrey Goh, Ceo di Star Alliance, ha dichiarato – La biometria è un elemento chiave di quell’esperienza e della nostra strategia di essere all’avanguardia nel rendere il viaggio dei passeggeri sempre più digitale”.

“Insieme a Nec, Sita è lieta di aiutare Star Alliance nel portare tutti i vantaggi dell’identità biometrica alle compagnie aeree associate – aggiunge Barbara Dalibard, Ceo di Sita – I passeggeri da tempo hanno dato il benvenuto ai vantaggi in termini di controllo e velocità che l’automazione porta al viaggio, e questa tendenza è stata accelerata dal Covid-19. Con questo accordo i benefici dell’identità biometrica saranno estesi da una singola compagnia aerea o viaggio a un ampio network di aerolinee. Questo è veramente unico ed è dimostrazione dei benefici che l’identità digitale può portare al passeggero”.

“Nec è onorata di prender parte a questa partnership con Star Alliance e Sita – conclude Masakazu Yamashina, Executive Vice President di Nec Corporation – Mentre gli effetti del Covid continuano, noi siamo lieti di contribuire a dei viaggi touchless e senza intoppi. Nec si impegna a fornire ai clienti un’esperienza sicura e positiva, grazie alla soluzione per la gestione dell’identità Nec I:Delight”.

