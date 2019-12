Voucher innovation manager, presentate oltre 3500 domande

Toccano quota 3.615 le domande presentate per richiedere il voucher per l’Innovation manager. Entra così in una nuova fase il processo per ottenere le agevolazioni dedicate ai piani di digitalizzazione delle imprese gestiti da Invitalia per conto del Mise.

L’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste è risultato superiore a 95 milioni di euro rispetto alla dotazione finanziaria disponibile per l’intervento, pari a 50 milioni di euro. Il ministero ha pertanto disposto oggi la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, che era stato aperto il 12 dicembre.

Voucher, ecco chi ha presentato domanda

Nel dettaglio, sono state 3.063 le domande presentate dalle piccole imprese, 537 da quelle di medie dimensioni e 15 dalle reti d’impresa, per un costo totale dei progetti pari a 205.410.202,42 milioni di euro

Il ministero effettuerà nei prossimi giorni, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, l’istruttoria delle domande pervenute. Al termine delle verifiche si procederà con la concessione del voucher.

