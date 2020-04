WhatsApp: via alle videocall fino a 8 partecipanti

Confermando le indiscrezioni di stampa di qualche giorni fa, Whatsapp raddoppia il numero di partecipanti possibili per le chiamate vocali e video, passando da quattro a otto persone alla volta. È la stessa società a comunicarlo con un post apparso sul blog della piattaforma di messaggistica istantanea che fa capo a Facebook, spiegando che la decisione è stata presa sull’onda della crescita dell’utilizzo del servizio durante l’emergenza coronavirus.

Oltre 15 miliardi di minuti di conversazioni al giorno

“Nell’ultimo mese”, si legge nell’articolo, “le persone hanno utilizzato in media oltre 15 miliardi di minuti di conversazioni al giorno in chiamate WhatsApp, ben al di sopra di un giorno tipico antecedente allo scoppio della pandemia”. Le chiamate di gruppo su WhatsApp, sottolinea l’autore del post, sono state pensate per essere accessibili al maggior numero possibile di utenti, comprese le persone che hanno device di fascia più bassa e connessioni lente con crittografia end-to-end. “Sappiamo che le persone desiderano modi diversi per connettersi mentre si trovano a casa, ed è per questo che WhatsApp è disponibile anche su Portal, consigliato da molti utenti per condividere il proprio salotto con la famiglia durante la quarantena”.

Per accedere al nuovo servizio di chiamate e videochiamate WhatsApp, è necessario aggiornare l’applicazione con l’ultima versione del software, disponibile sui marketplace di iPhone e Android.

