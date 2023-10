WindTre debutta nelle assicurazioni: polizze esclusive per i clienti

WindTre prosegue nel suo impegno verso la piena identità di multiservice: dopo essere entrata nel mercato dell’energia, l’azienda avvia ora la collaborazione con Axa e NetInsurance per offrire soluzioni assicurative.

Con la nascita di WindTre Assicurazioni, l’azienda entra nel settore come un’agenzia assicurativa e sceglie Wefox come partner strategico per le sue caratteristiche di abilitatore di business e per la sua piattaforma tecnologica innovativa e modulare, tramite la quale è possibile attivare in negozio i prodotti assicurativi in modo facile, veloce e full digital. La partnership consente di selezionare i migliori assicuratori per creare prodotti esclusivi, innovativi e facili per i clienti WindTre.

I 700 WindTre Store offriranno quindi i prodotti assicurativi accanto alle classiche soluzioni per la connessione digitale e ai servizi luce e gas, già disponibili da più di un anno.

Tre assicurazioni casa-famiglia e una per i viaggi

Ma come si declina la nuova offerta? WindTre propone tre prodotti con livelli crescenti di garanzie per la protezione della casa e della famiglia e una soluzione per essere vicina ai clienti anche durante i loro viaggi. Le soluzioni sono state realizzate rispettivamente da Net Insurance e da Axa Partners Italia.

In particolare, per la protezione della casa l’offerta prevede tre prodotti con livelli crescenti di garanzie, dalla versione “Start” che comprende la copertura Rc Terzi, l’Assistenza per la casa e la garanzia di Rimborso delle bollette nel caso di perdita di lavoro o di infortunio grave, fino alla versione “Full” che offre in più le coperture per i danni al fabbricato e al contenuto, anche in caso di furto. La polizza “Viaggi e Vacanze” protegge invece tutti i viaggi che i clienti faranno durante l’anno sia in Italia che in Europa, che comprende, tra le altre garanzie, l’annullamento viaggio, le spese mediche e l’assistenza medica h24.

Obiettivo: diventare un punto di riferimento per le famiglie

“WindTre entra nel mercato assicurativo con nuovi prodotti che la rendono sempre più flessibile e vicina alle esigenze degli italiani”, dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre. “Con l’aggiunta dei nuovi servizi al nostro portfolio puntiamo a diventare il partner ideale dei nostri clienti, che possono vedere in noi un alleato affidabile e sicuro, fortemente radicato sul territorio grazie ai nostri store. Il passaggio ad una realtà sempre più multiservizio ci consente di posizionarci come il punto di riferimento delle famiglie”.

