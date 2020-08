Zalando punta sul lusso: Roksanda e Marchesa le new entry

Migliorare la customer experience nel campo del lusso: è l’obiettivo delle ultime iniziative di Zalando, piattaforma di e-commerce dedicata alla moda e al lifestyle online. Le new entry nel campo del lusso sono Roksanda e Marchesa, mentre in parallelo è stato ampliato l’assortimento di Victoria Beckham e Moschino. La categoria del lusso, che finora si era chiamata “premium” e comprende ormai 260 brand, cambia inoltre nome e si chiamerà “Designer”. Per l’occasione inoltre partirà una nuova compagna di marketing basata sul concept “Real life luxury“. Queste iniziative fanno parte della strategia della multinazionale tedesca impegnata a investire per raddoppiare l’assortimento premium e di lusso e triplicare il volume lordo delle merci della categoria entro il 2023.

“Come annunciato a febbraio, ci stiamo concentrando sulla categoria premium e sull’espansione verso le categorie advanced contemporary e lusso nel corso di tutto il 2020 – afferma Lena-Sophie Roeper, Buying Director Premium & Luxury di Zalando – Con nuovi brand, un nuovo nome per la categoria e una campagna di marketing dedicata, rinforziamo la nostra posizione come destinazione di design per i clienti e per i brand. Siamo impazienti di offrire ai nostri clienti una nuova esperienza online e di offrire ai brand un ambiente adatto in cui presentarsi all’altezza dei propri standard. Ci ha fatto particolarmente piacere ricevere un riscontro positivo da alcuni brand che stanno ora ampliando il proprio assortimento sulla nostra piattaforma”.

