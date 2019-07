L’IoT di Vem sistemi a supporto della fabbrica 4.0

La sfida di Industria 4.0 si vince con reti sicure e performanti. Una rete di fabbrica ben progettata è infatti l’abilitatore necessario alla trasmissione e gestione dei dati generati. In quest’ottica VEM sistemi realizza infrastrutture ad hoc come la piattaforma IoOT – Internet of Operational Technologies, finalista per la categoria tecnologica Internet of Things ai Digital360 Awards 2019.

Il software è sviluppato con Cisco Devnet che ha permesso di costruire attorno alle soluzioni aperte e interoperabili, nuove piattaforme che consentiranno di creare servizi e soluzioni in funzione delle esigenze che si manifesteranno.

Un’applicazione web capace di interfacciarsi via Api con gli apparati di fabbrica permette il controllo dell’architettura di rete, la gestione degli accessi alle porte di rete nei vari armadietti, la manutenzione remota eccetera.

In questo modo è possibile avere immediata visibilità di tutti i sistemi che tentano di accedere alla rete e l’operatore di fabbrica potrà autorizzare o negare l’accesso a quei dispositivi così come controllare quali connessioni remote sono attive.

Nello specifico tra le tecnologie Cisco utilizzate vi sono: Cisco Ise per il controllo accessi e identità e per l’autenticazione e assegnazione dei ruoli; il software Industrial network director per avere piena visibilità della rete; TrustSec per la segmentazione della rete al fine di limitare eventuali diffusioni di malware oltre agli switch industriali Cisco IE – Industrial ethernet.

