Elezioni 2018, Renzi e Salvini le “star” di Twitter e Facebook

Accanto alla campagna elettorale tradizionale, quella del “porta a porta” e in Tv, l’online si è ormai conquistato un ruolo di primo piano nelle attività di comunicazione dei candidati e dei leader politici in vista delle elezioni politiche in programma il 4 marzo. Così gli schieramenti si sfidano a colpi di “like” e di follower anche sui social network, e per capire quali siano gli equilibri nell’online IlSocialPolitico.it ha effettuato una rilevazione ad hoc. Ne risulta che Matteo Salvini, leader della Lega, è il personaggio politico più popolare su Facebook con i suoi di 1.983.015 fan e il suo +19.500 utenti nell’ultimo mese, per al +1% in termini percentuali. A guidare il gruppo su Twitter è invece il segretario del Pd Matteo Renzi, che conta su 3.352.302 follower e su un +22.mila nell’ultimo mese.

Tornando a Facebook, Silvio Berlusconi è cresciuto dell’1,5% ottenendo 15mila nuovi seguaci e arrivando così ad essere seguito da 1.029.055 persone. Matteo Renzi ha registrato 11.638 nuovi fan e Luigi Di Maio, cresciuto anche lui dell’1%, tocca quota 1.173.283 seguaci con 11.638 nuovi utenti.

Ma se al di là del numero assoluto dei follower si considera il tasso di interattività dei profili dei candidati e dei leader politici su Facebook, in testa c’è Matteo Renzi che negli ultimi 100 post rilasciati ha ottenuto una media di 10.492 like e 2.279 commenti per singolo messaggio. Al secondo posto Matteo Salvini (in media 6.570 like e 1.624 commenti per singolo post), Luigi Di Maio (6.276 like e 1.117 commenti) e Silvio Berlusconi (5.246 like e 1.254 commenti).

Quanto a Twitter, dopo Renzi ci sono Salvini con 637mila follower, Di Maio con 272mila follower e un +4% nell’ultimo mese, e Silvio Berlusconi con 22.100 fan. Renzi mantiene la posizione di testa anche per l’interattività, ottenendo negli ultimi 100 tweet pubblicati una media di 446 retweet e 1.499 like per singolo messaggio. A seguire Luigi Di Maio (445 retweet e 920 like), Matteo Salvini (115 retweet e 389 like) e Silvio Berlusconi (37 retweet e 92 like).

Infine la classifica dei leader politici “più ricercati” online: negli ultimi 30 giorni gli italiani hanno cercato informazioni soprattutto su Silvio Berlusconi, poi Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Matteo Renzi (volume 20). Berlusconi e Salvini vincono nel centro-nord ed in Sardegna, Di Maio al sud ed in Trentino, Matteo Renzi conquista la sola Toscana.

