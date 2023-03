Banking multicanale, Unicredit accelera con la tecnologia di Allfunds

Unicredit accelera sulla trasformazione digitale e sigla una partnership con Allfunds Tech Solutions, divisione di Allfunds specializzata nel cogliere il potenziale della tecnologia a beneficio dei clienti attivi nel settore dei servizi finanziari. Obiettivo la semplificazione ulteriore dei sistemi a supporto dei provider di dati di mercato e di contenuti attraverso una piattaforma multi-asset al servizio dei clienti finali.

Cosa prevede la partnership

Allfunds Tech Solutions fornirà una soluzione multicanale, costituita da un’infrastruttura flessibile e affidabile articolata su più livelli. L’infrastruttura parte da un middleware sviluppato su misura per costruire interfacce personalizzate, che all’inizio serviranno un minimo di 21.000 clienti professionali e 500.000 clienti retail in Italia, Germania e Austria.

La piattaforma offrirà un universo di dati coerente, ampio e flessibile, consentendo a UniCredit di ottimizzare i costi in tecnologia e risorse, i dati di mercato e le commissioni di negoziazione. È il primo passo di un progetto in più fasi che verrà implementato su 13 piattaforme in tutta Europa, evolvendo verso una piattaforma globale di wealth management.

Via a soluzioni cloud con disaster recovery

Allfunds Tech Solutions fornirà tecnologie avanzate secondo un modello SaaS basato su cloud con disaster recovery e supporto continuo incorporato. Per essere pronti a richieste future, Allfunds Tech Solutions migliorerà anche l’efficienza con l’aggiunta di nuovi Paesi, canali, segmenti e requisiti di business, riducendo il time to market.

“I dati e le infrastrutture di supporto sono più importanti che mai per contribuire a migliorare l’efficienza e a ottimizzare i costi – dice Juan de Palacios, Chief Strategy & Product Officer di Allfunds -. Abbiamo lanciato Allfunds Tech Solutions nel 2022 come evoluzione di Allfunds digital, per fornire soluzioni alle esigenze sempre più complesse del settore finanziario. Siamo orgogliosi di offrire tecnologie avanzate che aiuteranno UniCredit a snellire ulteriormente i suoi sistemi e creare una piattaforma digitale globale per servire al meglio i suoi clienti”.

