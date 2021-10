Bitcoin, gli Usa paradiso dei miner: "esodo" in massa dalla Cina - CorCom

Ci sono alcuni fattori chiave che attraggono i miner negli Stati Uniti. Tra questi i bassi costi dell’energia elettrica nel Texas e, in generale, la disponibilità di fonti di energia rinnovabile in numerosi stati, come Washington, New York e lo stesso Texas. Mantenere i costi competitivi e prestare attenzione agli impatti ambientali sono elementi sempre più importanti anche per l’attività di mining. Il ricorso a elettricità generata da fonti green getta una luce più positiva sul mondo dei bitcoin e delle criptovalute in generale, spesso criticate per l’enorme impatto ambientale del calcolo computazionale richiesto. “Il mining è un’attività che risente delle fluttuazioni dei prezzi dell’energia”, sottolinea il ceo di Blocstream, Adam Back. Senza contare l’impatto dei temi Esg (ambiente, sociale e corporate governance) sulle strategie aziendali e sulla scelta degli investimenti da parte delle società finanziarie. Il Texas offre anche un impianto normativo favorevole alle criptovalute e infrastrutture per l’hosting. “Se si cerca di trasferire centinaia di milioni di dollari di miner fuori dalla Cina la priorità è trovare stabilità geografica, politica e giuridica”, osserva Darin Feinstein, co-fondatore do Core Scientific.

A prescindere dal giro di vite della Cina sulle criptovalute, gli Stati Uniti hanno costruito negli scorsi anni le condizioni ideali per attrarre l’attività di mining dei bitcoin, si legge in un’analisi di Cnbc.com. In particolare, negli ultimi 18 mesi, in diversi Stati Usa (soprattutto in Texas) alcune società delle valute digitali hanno investito per portare negli States attrezzature per il mining e costruire un’adeguata infrastruttura di hosting. La società Foundry, per esempio, ha aiutato a portare in Nord America tecnologie per il mining del valore di oltre 300 milioni di dollari. Il Kazakhstan è il secondo mercato mondiale per il mining