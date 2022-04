Criptovalute per aggirare le sanzioni? Gli Usa all’attacco della russa BitRiver

L’Office of Foreign assets control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro Usa teme che la Russia possa sfruttare le sue vaste riserve di petrolio e altre risorse naturali per condurre mining di criptovalute ad alta intensità energetica, come modo per raccogliere fondi e aggirare le sanzioni occidentali. E’ questa la ragione per cui l‘ultimo round di sanzioni ha preso di mira proprio il multimiliardario settore crypto russo: al centro, la società mineraria di bitcoin BitRiver. Le sanzioni, in particolare, paralizzeranno la società e le sue varie sussidiarie, impedendo loro di accedere agli scambi crittografici statunitensi o alle apparecchiature minerarie.

“L’Ofac utilizzerà tutti gli strumenti del suo arsenale per impedire alla Russia di eludere le sanzioni attraverso le criptovalute”, afferma in una nota via e-mail David Carlisle, vicepresidente per gli affari politici e normativi presso la società di conformità alle criptovalute Elliptic. In particolare, secondo gli esperti, il mining di criptovalute, pur non essendo in alcun modo un sostituto per le risorse congelate dalle sanzioni russe, evita le ‘on-ramps’ da fiat a cripto e ‘off-ramp’ da cripto a fiat negli scambi centralizzati di valuta virtuale, aggirando così lo screening delle sanzioni.

Una preoccupazione internazionale

La mossa mostra che i funzionari statunitensi sono profondamente preoccupati che la Russia possa sfruttare le sue risorse naturali per condurre il mining di criptovalute per eludere le sanzioni, qualcosa che Iran e Corea del Nord sono noti per aver fatto in passato. Il potenziale sfruttamento della produzione di bitcoin per l’evasione delle sanzioni russe rimane una preoccupazione fondamentale per le autorità di regolamentazione globali, incluso il Fondo monetario internazionale.

Intanto Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, ha affermato che sta limitando il suo servizio per gli utenti russi in risposta alla quinta ondata di sanzioni dell’Ue contro Mosca. Ai conti Binance russi con oltre 10.000 euro in valuta digitale sarà impedito di effettuare depositi o scambi e potranno solo prelevare fondi, ha affermato la società.

“Sebbene queste misure siano potenzialmente restrittive per i normali cittadini russi, Binance deve continuare a guidare il settore nell’attuazione di queste sanzioni”, ha affermato lo scambio in un aggiornamento sul suo sito web. “Riteniamo che tutti gli altri principali scambi debbano seguire presto le stesse regole”.

La Russia ospita un enorme mercato di criptovalute. Il Cremlino stima che i russi possiedano circa 10 trilioni di rubli (124 miliardi di dollari) di risorse digitali. Non è chiaro da dove provengano questi dati, ma ci sono prove crescenti che i russi si stanno rivolgendo alle criptovalute come alternativa al rublo mentre la valuta crolla in risposta all’isolamento economico del Paese.

Terzo più grande hub di mining di bitcoin

I dati dell’Università di Cambridge mostrano intanto che la Russia è una potenza nel campo del mining di criptovalute. Secondo il Cambridge center for alternative finance, nell’agosto 2021 il Paese rappresentava circa l’11% della potenza di elaborazione globale utilizzata per coniare nuove unità di bitcoin, il che lo rendeva il terzo hub minerario più grande dietro il Kazakistan. Dato che i disordini politici del Kazakistan hanno portato alla messa offline dei minatori di bitcoin, c’è la possibilità che la quota della Russia nel settore possa essere ancora più alta ora.

Il governo russo ha comunque una “relazione di amore-odio” con le risorse digitali. Mentre la banca centrale russa sta spingendo per il divieto dell’uso e del mining di criptovalute, il presidente Vladimir Putin vuole invece regolamentarle .

