Cashback, riparte l’app IO dopo il caos informatico. Boom di download per i rimborsi - CorCom

“I disagi informatici che hanno causato rallentamenti nei primi due giorni di Cashback per chi si registrava sull’app IO sono stati superati”: è quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi tenendo conto di quanto riferito dagli uffici tecnici che si occupano del sito del Cashback. Partito ieri, 8 dicembre, il Piano Cashback consente di recuperare fino a 150 euro per gli acquisti effettuati con bancomat e carte di credito (sono esclusi gli acquisti online) entro il 31 dicembre, dopodiché dal 1° gennaio la misura entrerà a regime (qui la Guida CorCom), quando partirà anche il supercashback, ovvero un rimborso da 1.500 euro a semestre previsto per i primi 100mila utilizzatori delle carte.

Nel giorno di avvio del nuovo programma di rimborso ammontano a quasi 2,3 milioni gli strumenti di pagamento attivati sia tramite la “App Io”, sia attraverso i canali alternativi messi a disposizione degli altri operatori. Nella sola app per i servizi digitali della pubblica amministrazione sono state caricate 1.157.840 carte di debito e carte di credito cui si aggiungono 122.685 carte pagoBancomat. Si sono registrati picchi di oltre 14mila operazioni al secondo. E l’app IO ad oggi conta 7.992.757 di download.

Satispay, la fintech italiana dei pagamenti digitali, ha raddoppiato le iscrizioni dal 4 dicembre, superando le 5mila nuove al giorno. E l’azienda fa sapere che dei circa 1,4 milioni di utenti già il 30% nel primo giorno ha attivato il programma. Nexi, Hype e Banca Sella fra le aziende che offrono modalità alternative alla app pubblica e che hanno registrato l’attivazione di 975.573 strumenti di pagamento elettronici. Riguardo a Banca Sella da gennaio 2021 la banca prevede inoltre l’estrazione di premi aggiuntivi per i clienti che si sono iscritti all’iniziativa. Etra nella partita anche Poste Italiane: i titolari di una delle 29 milioni di carte carta BancoPosta o Postepay in circolazione – fa sapere l’azienda – possono iscriversi al piano cashback direttamente sulle App BancoPosta o Postepay

“Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati per partecipare al Cashback sono 2.256.098, malgrado i rallentamenti riscontrati dagli utenti nelle scorse ore sulla sezione Portafoglio dell’app IO dei quali ci scusiamo”, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi.

Da un’indagine di Coldiretti – sulla base dei dati Deloitte – emerge intanto che per lo shopping di Natale, un acquisto su tre sarà pagato dagli italiani con la moneta elettronica spinta dalle preoccupazioni per il contagio da Covid e dalle ultime misure varate per favorire l’uso di bancomat e carte di credito. Il 62% degli italiani ha dichiarato di considerare i negozi fisici come la principale meta per lo shopping natalizio a fronte di un 38% che predilige l’online.

