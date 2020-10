Piano Cashback, via ai rimborsi per i consumatori: ecco come funziona

Il Piano Cashback che consente di recuperare il 10% della spesa fino a un massimo di 1.500 euro parte in via sperimentale a dicembre e in particolare in vista dello shopping della stagione natalizia. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il programma prevede il rimborso per gli acquisti effettuati attraverso bancomat e carte di credito presso gli esercenti fisici, ossia sono escluse le spese effettuate online. Il programma, che fa il paio con la Lotteria degli Scontrini al via dal 1° gennaio 2021 (a questo link la Guida realizzata da CorCom), punta a spingere l’uso della moneta “elettronica” ed abbattere dunque l’uso del contante con il duplice obiettivo di allineare l’Italia alla media europea e dare un colpo di accetta all’evasione fiscale.

Piano Cashback, la fase sperimentale

Il Piano di rimborso parte nel mese di dicembre e punta a favorire i pagamenti digitali in particolare durante la stagione natalizia per consentire ai consumatori di recuperare fino al 150 euro, ossia il 10% su una spesa massima di 1.500 euro. Il rimborso arriverà ai consumatori a febbraio 2021 sul proprio conto corrente.

Come partecipare al Piano Cashback

Per partecipare al piano, ossia per ottenere i rimborsi, bisognerà essere cittadini maggiorenni residenti in Italia e soprattutto scaricare l’app per i servizi pubblici “IO” oppure accedere ad altri sistemi messi a disposizione degli operatori convenzionati con PagoPA. Per registrarsi bisogna comunicare il proprio codice fiscale nonché indicate un Iban per il rimborso su conto corrente. L’adesione sarà su base volontaria e sarà anche possibile disiscriversi dal programma, perdendo però in questo caso i punti accumulati per il rimborso.

Il Piano a regime da gennaio 2021

A partire da gennaio 2021 dalla fase sperimentale si passerà a quella a regime che prevede rimborsi ogni sei mesi sulla base dei punti accumulati.

