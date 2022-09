La Banca centrale europea ha scelto Nexi per sviluppare un prototipo di soluzione front-end per pagamenti con euro digitale. Dopo aver aderito all’invito alla manifestazione di interesse lanciato ad aprile dalla Bce nell’ambito della fase di analisi relativa all’euro digitale, Nexi è stata scelta come una delle cinque aziende – tra le 54 che avevano risposto – che forniranno prototipi di soluzioni front-end per testare diversi casi d’uso nei pagamenti.

Verso un euro digitale efficiente, inclusivo e sostenibile

Nei prossimi mesi un gruppo di lavoro dedicato e multidisciplinare di esperti Nexi lavorerà a stretto contatto con il project team per l’euro digitale della Banca centrale europea per studiare una soluzione tecnica front-end per i pagamenti con euro digitale presso i negozi fisici, mettendo a disposizione l’esperienza distintiva di Nexi nel settore dei servizi per l’accettazione dei pagamenti. Nexi è stata coinvolta in diversi gruppi di lavoro a livello europeo sin dall’inizio della fase di analisi da parte della BCE, con l’obiettivo di sostenerne le iniziative volte a progettare un euro digitale efficiente, inclusivo e sostenibile in grado di essere complementare agli attuali sistemi di pagamento.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti per sostenere la Bce in un progetto così strategico per l’Europa”, dichiara Roberto Catanzaro, Chief strategy & transformation officer del gruppo Nexi e membro del Digital euro market Advisory group. “Intendiamo offrire il meglio del know-how di Nexi nel settore dei pagamenti digitali e, nello specifico, delle soluzioni Merchant per guidare l’innovazione nel panorama europeo dei pagamenti “.

