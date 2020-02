Swedbank e Sia alleate in nome dell’instant payment

Alleanza a tre tra SwedBank, Sia e TietroEvry per abilitare i pagamenti istantanei attraverso Rt1, il sistema paneuropeo di Eba clearing. La banca, tra i principali istituti di credito in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania ha infatti scelto la rete in fibra ottica SiaNet, caratterizzata dall’alta velocità di trasmissione e dalla bassa latenza, che conta su un’infrastruttura da 186mila kilometri, e la piattaforma di pagamenti in real-time di TietroEvry, che consente un’integrazione efficiente e sicura tra i sistemi di Swedbank e i servizi di rete messi in campo da Sia. Già 30 milioni gli instant payment che è stato possibile portare a termine grazie al nuovo sistema, rispettando tutti i requisiti del caso in termini di sicurezza, affidabilità e performance, anche grazie all’architettura tecnologica “Active-Active” di Sia, che mette in campo resilienza e continuità operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

I clienti di Swedbank potranno inoltre beneficiare, si legge in un comunicato, della concessione decennale ottenuta da Sia e Colt dalla Banca Centrale Europea come Network Service Provider per Esmig (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).

“Swedbank, Sia e TietoEvry stanno infatti già operando per consentire a tutti gli attori del sistema finanziario europeo di accedere a partire da novembre 2021 alla piattaforma per il regolamento di pagamenti di importo rilevante Target2 – si legge in una nota di Sia – al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei Tips, alla piattaforma di regolamento titoli Target2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema Ecms e, prevedibilmente, ad altri servizi e applicazioni come P27, la nuova piattaforma per i pagamenti in tempo reale nei mercati nordici”.

