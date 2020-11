Facebook accelera su Libra, il debutto a gennaio - CorCom

Libra, la moneta virtuale di Facebook, dovrebbe essere già pronta al lancio per gennaio, almeno secondo quanto riporta il Financial Times, citando tre persone non identificate coinvolte nel progetto. Più nel dettaglio, l’Associazione Libra con sede a Ginevra che emetterà e governerà la nuova valuta prevede di lanciarla con il sostegno del dollaro, ha detto una delle fonti. La mossa rappresenterebbe un ulteriore ridimensionamento delle ambizioni iniziali del progetto. Le stablecoin sono d’altra parte progettate per evitare la volatilità tipica delle criptovalute come i Bitcoin, rendendole in teoria più adatte a pagamenti e trasferimenti di denaro.

In attesa dell’autorizzazione da parte di Finma

Libra, annunciata da Facebook lo scorso anno, è stata rilanciata in forma ridotta dopo che i regolatori e le banche centrali di tutto il mondo hanno sollevato preoccupazioni che potesse sconvolgere la stabilità finanziaria ed erodere il potere principale sul denaro. L’Associazione Libra, di cui Facebook è uno dei 27 membri, sta cercando di ottenere il via libera dall’Authority svizzera per emettere una serie di stablecoin supportate da singole valute tradizionali, nonché un token basato sulle stablecoin ancorate alla valuta.

Tuttavia, secondo il nuovo piano dell’organizzazione, altre monete supportate da valute tradizionali, saranno introdotte in un secondo momento, ha scritto il Financial Times. Nel frattempo La Finma, l’autorità di regolamentazione svizzera, da aprile non ha ancora elaborato una dichiarazione che confermi il ricevimento della richiesta di Libra per una licenza di pagamento.

