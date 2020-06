Finanza digitale, InfoCert primo Qualified Trust Service Provider d’Europa

Identità digitali sicure per i mercati finanziari. E’ InfoCert il primo provider in Europa a essere accreditato per l’emissione di codici Lei – Legal Entity Identifier – standard globale che identifica univocamente i soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari, dagli investitori agli intermediari e fornitori di servizi fino alle Autorità di vigilanza.

Lo annuncia la stessa InfoCert, di proprietà al 99,9% di Tinexta, che specifica di essere stata accreditata dalla Gleif, Global Legal Entity Identifier Foundation come Unità Operativa Locale autorizzata a rilasciare i codici alfanumerici di 20 caratteri, obbligatori per alcune entità giuridiche che operano sui mercati finanziari, la cui identità deve essere certa. L’accreditamento non riguarda solo l’Italia, ma si estende alla Spagna e al Lussemburgo, dove InfoCert opera attraverso le sue controllate Camerfirma e LuxTrust.

Avanti nella Digital Trust

Una “bollinatura” che arricchisce il portafoglio dell’azienda di servizi fiduciari e ne rafforza la posizione di leadership come fornitore di Digital Trust del mondo aziendale.

Da oggi le aziende possono ottenere da InfoCert il proprio codice Lei in bundle con certificati PSD2, certificati per siti web, identità digitali, certificati di firma digitale, sigilli elettronici ed e-mail registrate.

La Gleif, fondazione senza scopo di lucro con sede a Basilea, Svizzera, è stata fondata dal Financial Stability Board, composta dai rappresentanti di banche centrali, enti governativi e autorità di regolamentazione di circa 25 giurisdizioni. Il suo ruolo è quello di sostenere l’implementazione e l’utilizzo dei Lei a livello globale per aumentare la trasparenza dei mercati finanziari attraverso l’identificazione chiara e univoca delle entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie, contenendo così gli abusi di mercato e le frodi finanziarie. Attualmente sono stati emessi più di 1,6 milioni di codici per la Digital Trust in tutto il mondo.

Cos’è il codice Lei

Il codice è il primo strumento concepito per l’identificazione univoca dei clienti degli istituti finanziari a livello globale: il Lei consente di identificare le persone giuridiche che operano sui mercati finanziari in qualsiasi paese del mondo.

“L’accreditamento di oggi rappresenta un passo avanti nella nostra strategia volta a aumentare il valore del Digital Trust nel settore finanziario. Consente inoltre a InfoCert di rafforzare la propria posizione di leader nella fornitura di servizi trust a livello internazionale – dice Carmine Auletta, Chief Innovation & Strategy di InfoCert, Tinexta -. Allo stesso tempo, i certificati digitali emessi da InfoCert sono una grande opportunità per rafforzare e accelerare l’adozione dei codici Lei Infatti, mentre i codici consentono l’identificazione univoca delle entità giuridiche a livello globale, i certificati digitali garantiscono il completamento di qualsiasi transazione digitale in modo sicuro, affidabile e giuridicamente vincolante. Combinando il Lei e il certificato è possibile massimizzare i vantaggi reciproci e garantire il massimo livello di sicurezza agli utenti finali”.

“Gleif è lieta di dare il benvenuto a InfoCert come Lou – dice Stephan Wolf, Ceo di Gleif -. Questo segna un ulteriore passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo di creare sinergie tra i servizi di firma digitale ed il codice Lei. Grazie al Trust associato alle credenziali, i Lei forniscono grande valore nella semplificazione della gestione dei processi di identificazione delle entità legali. Siamo certi che InfoCert fornirà un valido contributo alle autorità di controllo e a tutti i player che operano nei mercati finanziari, aiutando le aziende a rispettare la normativa e a garantire una maggiore fiducia quando operano nell’economia digitale globale”.

