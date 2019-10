Mnuchin: “Fuga da Libra? Colpa dell’immaturità del progetto”

Dopo PayPal ne vanno da Libra anche Visa, Mastercard, Stripe, eBay e Mercado Pago. La criptovaluta voluta da Facebook è sempre più in crisi e secondo il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin questo è dovuto al fatto che non raggiunge gli standard regolamentati del settore. «Alcuni dei partecipanti al consorzio hanno capito che non era pronto e sono usciti», ha detto Mnuchin. Nel caso Libra venisse lanciata, ha aggiunto Mnuchin, lui ha avvertito i rappresentanti del consorzio che si attiverebbe nel caso gli standard legali non fossero raggiunti.

Secondo Mnuchin Libra deve assolutamente raggiungere i livelli legali richiesti per l’anti-riciclaggio e al Financial Crimes Enforcement Networks altrimenti verrebbe bloccata dall’ufficio che lui coordina.

Ma non c’è solo il Dipartimento del Tesoro. Anche l’House Financial Services Committee tiene d’occhio Libra e quel che potrebbe rappresentare in futuro, Tanto da aver chiamato il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, per una audizione prevista per il prossimo 23 ottobre, nella quale verranno chieste spiegazioni sui piani di Zuckerberg. È la prima audizione in cui viene coinvolto Zuckerberg da quella del 2018 a seguito dello scandalo Cambridge Analytica.

Ai deputati americani sono rimaste ancora varie domande dopo la deposizione rilasciata dal capo del progetto Libra, David Marcus a luglio. Nelle ultime settimane vari consiglieri e analisti hanno incoraggiato Facebook ad abbandonare i suoi piani fino a quando non siano stati istituiti meccanismi regolatori sufficienti per il funzionamento di Libra, ma Facebook non ha risposto chiaramente, sebbene abbia dichiarato di voler affrontare tutti i punti problematici sollevati dai deputati.

