In Italia i pagamenti digitali continuano a crescere con forza anche in un secondo semestre caratterizzato dallo stop del cashback e raggiungono nel 2021 i 327 miliardi di euro, con una crescita complessiva nell’anno pari al +22% rispetto al 2020. Protagonisti della dinamica del comparto si confermano i pagamenti tramite carte contactless, che raggiungono i 126,5 miliardi di euro, e quelli effettuati in negozio tramite smartphone e altri oggetti indossabili, che raddoppiano il loro valore rispetto al 2020 (+106%) e superano i 7 miliardi di euro.

Queste alcune delle evidenze emerse dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentate in occasione del convegno “Innovative Payments: the new normal”.

“La pandemia da Covid-19 ha colpito molto duramente diversi comparti economici, ma non ha bloccato il mondo dei pagamenti elettronici” commenta Alessandro Perego, responsabile scientifico degli Osservatori Digital innovation del Politecnico di Milano “Questi ultimi, infatti, hanno fornito ai cittadini italiani e non solo i mezzi per effettuare sempre più acquisti online nelle fasi di lockdown e sempre più pagamenti ‘contactless’ al momento delle riaperture dei negozi. Nonostante questo, il divario nei confronti degli altri Paesi europei in quanto a transazioni pro-capite è peggiorato. L’Italia, infatti, superata già nel 2019 dalla Grecia e nel 2020 dalla Germania, è scesa al 25° posto (su 27) nella classifica continentale e precede solamente la Romania e la Bulgaria, che hanno però crescite nell’anno superiori a quella italiana”.

I pagamenti digitali nel secondo semestre del 2021

Il secondo semestre del 2021 ha perso uno dei driver della crescita rilevata nei primi sei mesi dell’anno: l’iniziativa del cashback (adottata da quasi 9 milioni di italiani, circa il 18% della popolazione maggiorenne) è infatti stata inizialmente sospesa e poi definitivamente cancellata dal governo, a favore di misure di incentivo per i commercianti. Proprio in questo contesto, però, gli italiani hanno dimostrato il cambio di passo definitivo nei confronti della digitalizzazione dei pagamenti: anche senza incentivi, i pagamenti digitali continuano a crescere con la stessa forza anche nella seconda metà dell’anno, raggiungendo quota 327 miliardi di euro e con un incremento complessivo rispetto al 2020 pari al +22%.

WHITEPAPER Come si paga con PagoPA e cosa è possibile pagare? Scopri di più PA Pagamenti Digitali

“L’effetto ‘rimbalzo’ rispetto all’emergenza pandemica del 2020 è sicuramente una componente importante, ma è in termini relativi che la crescita risulta ancora più apprezzabile – aggiunge Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio -. Nel 2021, infatti, la penetrazione dei pagamenti elettronici sui consumi delle famiglie arriva a quota 38%, con una crescita di ben 5 punti percentuali. Appare quindi evidente come l’effetto combinato della pandemia (ovvero l’attenzione verso i metodi contactless e la necessità di sfruttare i pagamenti online) e degli incentivi ai consumatori abbia innescato un cambiamento di abitudini da parte degli italiani”.

La crescita dei nuovi metodi di pagamento

I pagamenti con carte contactless (pari a 126,5 miliardi di euro nel 2021) si confermano anche nel 2021 i preferiti dagli italiani per effettuare acquisti nei negozi fisici. Questa tendenza è stata resa possibile dalla diffusione delle carte e dei POS abilitati, spinta dall’innalzamento del limite per i pagamenti senza PIN dai 25€ ai 50€, e acuita nel corso del 2020 e del 2021 dai timori legati al Coronavirus e al possibile contagio dovuto al “contatto”.

A rappresentare la maggiore crescita del comparto ci sono però i mobile e wearable payments in negozio (ovvero pagamenti da smartphone o da oggetti indossabili, come gli smartwatch), che superano infatti i 7 miliardi di euro, raddoppiando il loro valore rispetto al 2020 (+106%). Questo successo è da ricondursi alla combinazione di una serie di fattori: semplicità, velocità e utilità, percepita nell’uso quotidiano, portano infatti gli utilizzatori di questi strumenti a preferirli rispetto ad altri metodi.

Al concetto di mobile wallet, ovvero lo smartphone che va a sostituire il portafoglio fisico in molti dei suoi scopi, si stanno affiancando i wearable, utilizzati in maniera più specifica per il pagamento contactless, ma capaci di rendere l’esperienza di pagamento in alcune situazioni ancora più veloce e semplice per il consumatore.

“Tra i trend più interessanti dell’ultimo anno, il ‘Buy Now, Pay Later’ merita sicuramente una menzione, essendo cresciuto con un ritmo senza precedenti non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Anche in questo caso l’emergenza sanitaria, avendo accelerato gli acquisti online e la ricerca di soluzioni di pagamento più flessibili, ha avuto un ruolo fondamentale nella sua diffusione – conclude Ivano Asaro, direttore dell’Osservatorio Innovative payments -. Sono però diverse le novità che stanno cambiando e arricchendo il mondo dei pagamenti: nel prossimo futuro le direttrici di innovazione già presenti sul mercato, come la Strong customer authentication (Sca), il paradigma dell’Open Api e la Request to pay (Rtp), avranno un ruolo sempre più importante. Senza dimenticare le innovazioni che probabilmente vivremo più profondamente tra qualche anno e che si potranno basare su tecnologie potenzialmente rivoluzionarie quali la blockchain e i distributed ledger, come il digital euro e le altre Central bank digital currency (Cbdc)”.

Nexi e Satispay: risultati in crescita

A confermare il positivo andamento del comparto sono i risultati diffusi dai diretti protagonisti. Nexi, ad esempio, fa sapere di aver registrato in Italia nel 2021 un aumento del 122% delle transazioni con smartphone in negozio: la paytech, che lo scorso anno ha gestito circa il 70% del totale transazioni mobile in store in Italia. Durante l’anno, poi, il 54% dei merchant clienti delle banche partner di Nexi ha attivato PayByLink, il servizio che consente agli esercenti di usare la posta elettronica o i canali social per inviare ai propri clienti un link di pagamento; il 32% si è dotato di un mobile pos, device che permette l’abbinamento immediato pos-smartphone, utilizzabile con su iOS e Android; cresce dell’85% l’adozione di Easy Delivery e Easy Calendar, soluzioni che consentono di ricevere ordini e pagamenti via social e di creare una vetrina digitale per gli appuntamenti pagando a distanza o sul posto. “Si tratta di dati che testimoniano come cittadini e imprese prediligano sempre di più strumenti di pagamento e incasso altamente innovativi che garantiscono più velocità, comodità e sicurezza, in un momento storico in cui i pagamenti digitali si confermano in crescita costante”, afferma Nexi, aggiungendo che “il numero di transazioni effettuate con carte Nexi nel 2021 è aumentato del 28% rispetto al 2020, con un’accelerazione più marcata nell’ultimo trimestre dell’anno (+30%)”.

Satispay, il sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, registra intanto nello stesso periodo un volume dei pagamenti effettuati in negozio pari a €700 milioni, raggiungendo così il 70% dei pagamenti totali in negozio nel settore non Nfc (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito). I dati evidenziano la forte crescita della società sia in termini di volumi che di numero di pagamenti (rispettivamente +135% e + 200% vs 2020).

@RIPRODUZIONE RISERVATA