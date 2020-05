Proximity banking, con SisalPay|5 e Hype il conto si “ricarica” anche al bar

-Si rafforza la partnership tra SisalPay|5,e Hype: da oggi sarà possibile ricaricare il proprio conto grazie al nuovo servizio SisalPay|5, gradualmente attivo negli oltre 50mila punti vendita come tabacchi, bar ed edicole presenti su tutto il territorio italiano.

Per ricaricare il conto Hype, il cliente non dovrà fare altro che impostare la ricarica dall’app, mostrare il QR Code generato all’esercente e pagare tramite contanti. In futuro sarà possibile pagare anche tramite PagoBancomat. L’accredito sarà istantaneo e l’importo subito disponibile. Per effettuare la ricarica il cliente dovrà avere un’età minima di 14 anni, essere titolare della carta e identificato tramite un documento d’identità in corso di validità, oltre alla propria tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale. In mancanza di questi documenti, l’esercente non potrà procedere con l’operazione di ricarica. Il costo del servizio varia a seconda della tipologia di conto Hype sottoscritto (Start, Plus o Premium), a partire da 2,50 euro fino a 1,60 euro, da saldare all’esercente.

WHITEPAPER Tracciabilità e sostenibilità: la filiera 4.0 dell’Oleificio Zucchi sceglie l’innovazione digitale Smart agrifood Turismo/Hospitality/Food

Per Hype, il servizio si aggiunge alla ricarica tramite bonifico, carta di credito e accredito diretto dello stipendio che va incontro alla richiesta dei numerosi clienti che utilizzano la soluzione, anche come conto primario. L’ampliamento della funzionalità di ricarica in contanti (già disponibile in oltre 500 punti vendita della Gdo) permette ai clienti di avere un numero sempre maggiore di punti fisici di riferimento dove poter ricaricare il proprio conto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA