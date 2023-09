Arriva l‘intelligenza artificiale al servizio degli obiettivi di sostenibilità, ambientale e sociale. The Data Appeal Company, realtà controllata da Almawave che opera nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics, ha infatti presentato D/AI Esg, nuova soluzione di Esg Scoring per banche e imprese.

Le funzionalità della nuova piattaforma

Si tratta del primo strumento di Esg Scoring che integra le informazioni fornite dall’azienda con algoritmi, dati e Kpi proprietari delle società Almawave e The Data Appeal Company, uniti a molteplici informazioni sui temi di sostenibilità e inclusione in costante aggiornamento. D/AI Esg consente agli utilizzatori – siano essi Esg manager, dirigenti aziendali o figure impegnate nell’implementazione delle performance Esg delle proprie strutture – di disporre di una molteplicità di funzioni.

La piattaforma è in grado, per esempio, di misurare le prestazioni Esg con diversi livelli di dettaglio oltre che di analizzare il livello di conformità a normative, framework e standard di misurazione internazionali. Allo stesso tempo D/AI Esg permette all’utilizzatore di individuare le aree e gli interventi da attuare per migliorare la sostenibilità della propria struttura e di realizzare il benchmarking con la media di settore e i principali competitor. Il tutto con la possibilità di venire completamente integrata a sistemi aziendali già in essere, anche in contesti complessi.

Ad arricchire le funzionalità del sistema, la connessione con gli indici proprietari di The Data Appeal Company, cioè Fair Index, Destination Sustainability Index e l’Lgbtq+ Index, in grado di monitorare rispettivamente le azioni e le percezioni di Corporate Social Responsibility, di sostenibilità e di inclusione di una realtà.

D/AI Esg, inoltre, restituisce un Esg score con risultati sintetici e intuitivi unitamente a consigli e indicazioni per il miglioramento delle proprie performance. Il modello di Esg scoring della piattaforma è conforme ai principali standard internazionali di misurazione e coglie le peculiarità di oltre 70 settori economici, per garantire un processo efficace e automatizzato di engagement di clienti e fornitori.

Il ruolo dell’AI nell’efficientamento dei processi

“L’Intelligenza Artificiale può rappresentare un alleato per mettere a disposizione strumenti semplici e intuitivi che supportino le imprese nei percorsi di efficientamento, indipendentemente dai settori in cui queste operano”, spiega in una nota Valeria Sandei, amministratore delegato del Gruppo Almawave. “Il lancio sul mercato di D/AI Esg, inoltre, conferma la centralità delle tematiche ambientali, sociali e di governance all’interno della strategia del nostro gruppo, impegnato non solo a migliorare il proprio percorso in ambito sostenibilità con scelte chiare e progetti mirati, ma anche a supportare, tramite le proprie tecnologie, clienti e partner nei rispettivi processi”.

Mirko Lalli, ceo & founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave, aggiunte: “Nel contesto attuale in cui ogni realtà è chiamata con sempre maggiore urgenza a misurare le proprie performance in ambito Esg per rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile il software, grazie a particolari caratteristiche quali la semplicità di utilizzo, la disponibilità di un’ingente mole di dati ed il supporto che è in grado di garantire ai suoi fruitori, funge da vero e proprio alleato strategico per la creazione di valore in un’ottica di sostenibilità”.

