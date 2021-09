Zero digital divide e zero emissioni: Cisco accelera sulle politiche digital & green - CorCom

Raggiungere lo zero netto per le emissioni di gas serra (Ghg) degli Scope 1, 2 e 3 entro il 2040. Con questo nuovo, ambizioso obiettivo, Cisco spinge l’acceleratore sul green e anticipa di dieci anni, rispetto a quanto chiesto dagli esperti, il termine entro cui raggiungere emissioni nette zero per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico.

In questo stesso quadro, l’azienda si impegna ad effettuare investimenti e progetti per chiudere il digital divide, affermare la giustizia sociale, creare ecosistemi di partnership capaci di produrre un impatto positivo e definire e raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Obiettivi di breve termine

Il traguardo “net zero” di Cisco sarà sostenuto dal raggiungimento di ambiziosi obiettivi a breve termine, tra cui quello di arrivare allo zero per tutte le sue emissioni globali nette di Scope 1 e 2 entro il 2025. Altri obiettivi a breve termine riguarderanno le categorie di emissioni di Scope 3 più rilevanti per l’azienda, come l’uso dei prodotti venduti e le emissioni generate dalla supply chain.

Le strategie principali che Cisco utilizzerà per raggiungere il risultato vanno dall’incremento dell’efficienza energetica dei prodotti che offre ai clienti, attraverso scelte di progettazione innovative, all’accelerazione sull’uso di energia rinnovabile, sino all’adozione di un’organizzazione del lavoro ibrida, all’investimento in soluzioni di rimozione dell’anidride carbonica e all’integrazione ancora più in profondità dei principi di sostenibilità e di economia circolare in tutti gli aspetti dell’attività aziendale.

Puntare allo standard più elevato

“Anche nelle ultime settimane abbiamo visto gli effetti devastanti di disastri che non potrebbero essere un segno più chiaro della necessità di affrontare la sfida del cambiamento climatico ora – afferma Fran Katsoudas, Chief people, policy & purpose officer di Cisco -. Come leader tecnologico globale, dobbiamo stabilire lo standard più elevato di pratiche aziendali e commerciali sostenibili e aiutare i nostri clienti, partner e fornitori nei loro sforzi per ridurre il loro impatto sull’ambiente”.

Un impegno che prosegue da oltre 15 anni

Cisco ha iniziato a fissare e raggiungere degli obiettivi per ridurre le sue emissioni di gas serra nelle sue strutture e nella sua supply chain fin dal 2008. Per oltre 15 anni, ha lavorato per un futuro sostenibile riducendo le emissioni, riducendo i rifiuti, costruendo prodotti più efficienti e fissando e raggiungendo obiettivi ambiziosi.

L’azienda ha raggiunto il 100% di uso di energia rinnovabile in diversi paesi del mondo, tra cui anche l’Italia, ed è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di utilizzare l’elettricità generata da fonti rinnovabili per almeno l’85% delle sue necessità a livello globale entro il FY22.

