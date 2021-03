Industria 4.0, sbloccati i 15 milioni per il rafforzamento degli Its - CorCom

Si sbloccano i 15 milioni stanziati dalla manovra 2021 per gli Its, gli istituti tecnici superiori chiave di volta per la formazione 4.0. E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Mise che stabilisce termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse che serviranno a favorire la diffusione delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie abilitanti nell’ambito della trasformazione 4.0 necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.

Sono ammissibili alle agevolazioni gli Its che abbiano attivato almeno un percorso che prevede l’utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0 e aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la metà dei percorsi valutati negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale degli Its, effettuato da Indire e ministero dell’Istruzione, e non non aver ricevuto altri contributi pubblici per le speseoggetto della presente agevolazione.

L’agevolazione è concessa nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili in beni strumentali, materiali e immateriali, “con caratteristiche coerenti all’uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0”, si legge nel decreto. I bonus serviranno anche per l’acquisto di macchinari, impianti e programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione necessari per l’attivazione di corsi di distance learning.

