Connettività IoT: Cisco, Telefonica e Vodafone i pionieri del mercato

Cisco, Telefonica e Vodafone sono i “pace-setter”- i “punti di riferimento” – nelle classifiche globali della piattaforma di gestione della connettività IoT (Cmp). Lo afferma l’edizione 2023 del rapporto Cmp Core (COmpetitive, Ranking, and Evaluation) di Counterpoint Research.

“Cisco ha un vantaggio significativo rispetto ai suoi concorrenti in termini di capacità della piattaforma e capacità di esecuzione – spiega l’analista senior Akshara Bassi -. Vodafone e Telefonica si sono uniti a Cisco nella categoria Pace-setter della classifica, dimostrando le forti capacità interne di questi principali operatori di telefonia mobile. I Pace-setter hanno caratteristiche leader del settore per tutti i parametri misurati e possono funzionare bene sul mercato. Cisco è leader nel provisioning, nell’orchestrazione, nell’analisi, nella maturità del prodotto e nell’integrazione con OSS/BSS, mentre Telefonica è leader nelle integrazioni cloud e nella facilità d’uso. Vodafone eccelle nella sicurezza e nella fatturazione.”

Ventisette player, 4 categorie

L’indagine sulle classifiche Cmp è una delle indagini più complete sull’argomento: vi sono coinvolti 27 player attraverso interviste multiple e ricerche che durano più di sei mesi.

WHITEPAPER Infrastruttura IT senza rischi: ecco come una realtà finance ha azzerato la complessità Software security Contabilità

I Leader

Dalle rilevazioni emerge che Aeris, Verizon, Cubic Telecom, Whale Cloud, Wireless Logic, Kore Wireless, Emnify, Soracom e Velos sono i leader nel mercato Cmp. Questi attori hanno rapidamente aggiunto funzionalità alle loro piattaforme per affrontare nuovi casi d’uso, in particolare quelli legati alla mobilità. Cubic si comporta bene nell’analisi, in particolare per l’industria automobilistica.

Gli sfidanti

floLive, Bics, Eseye, Onomondo, Mavoco e Pod Group emergono come sfidanti con piattaforme molto capaci, ma non hanno ancora la necessaria presenza sul mercato. Nel corso del tempo, è molto probabile che questi particolari fornitori raggiungano il quadrante dei leader.

Gli up-starter

Comarch, Huawei, 1Nce, Nokia e Ntt Transatel sono up-starter con significative capacità di esecuzione, ma la piattaforma manca di alcune funzionalità chiave rispetto ai leader. Comarch e Nokia ottengono buoni risultati nell’integrazione con Oss e Bss, mentre Huawei è il più grande Cmp in termini di connessioni gestite poiché alimenta China Mobile. 1Nce potrebbe non avere alcune delle funzionalità rispetto ad altri Cmp, ma ha un modello di business dirompente e quindi il suo Cmp non si adatta ai set di funzionalità tradizionali.

Il segmento di nicchia

IoTM, ConnectedYou, Pelion e 1oT completano la classifica trovandosi nel segmento di nicchia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA