L'IoT per gestire i dati energetici e monitorare i consumi: in campo Vodafone Business - CorCom

Monitorare i dati energetici delle imprese, ottimizzare la produzione di energia e ridurre i consumi grazie ad IoT, Cloud e Intelligenza artificiale. E’ questo l’obiettivo della nuova soluzione di Energy data management realizzata da Vodafone Business in partnership con Elettra Investimenti, Pmi che opera nella produzione di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica. Grazie a questa innovazione sarà possibile monitorare in tempo reale dei consumi e i costi, fino ad arrivare al telecontrollo e alla regolazione ottimizzata degli impianti energicamente rilevanti, con il risultato di ottenere maggiore affidabilità, minori costi di manutenzione e riduzione degli sprechi, attraverso cruscotti configurabili e report intuitivi che consentiranno di implementare misure ad hoc e verificarne l’efficacia in tempo reale.

La soluzione consente nello specifico di acquisire dati ad alta frequenza dagli impianti, fino a 60 misure al minuto per singola variabile, analizzando in maniera veloce ed efficace sia i dati storici che quelli raccolti in real-time, con la possibilità di configurare e personalizzare le rilevazioni a seconda delle singole esigenze.

“In Bialetti avevamo precise esigenze di business – sottolinea Claudio Brusarosco, industrial process manager di Bialetti, primo cliente ad aver adottato la soluzione di Energy Data Management di Vodafone Business – ossia la corretta imputazione dei costi, il monitoraggio tempestivo di perdite e dispersioni, nonché il calcolo automatizzato del Bilancio Energetico. La soluzione di Edm è stata implementata nell’Headquarter di Coccaglio (Brescia) in collaborazione con un partner di valore per noi: Vodafone Business. L’installazione e la configurazione di misuratori a valle dei contatori permette di monitorare in tempo reale i consumi consultando direttamente dashboard intuitive. Riusciamo a reagire tempestivamente alle situazioni critiche e ottimizziamo i nostri consumi. Vogliamo diminuire l’impatto ambientale di Bialetti e questo progetto di Edm è un ulteriore passo del nostro percorso sul tema dell’ecosostenibilità”.

L’IoT è una tecnologia ormai indispensabile nel mondo delle imprese e si sta dimostrando sempre più efficace per contribuire alla loro sostenibilità – si legge in una nota di Vodafone – Secondo l’ultimo IoT Spotlight di Vodafone Business infatti per l’84% delle aziende, l’Internet delle Cose offre un contributo imprescindibile per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

