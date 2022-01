Smart manufacturing: il Cim4.0 spinge sul cloud e fa leva sulle soluzioni di Aws - CorCom

Il Competence center nazionale Cim4.0, focalizzato su additive manufacturing (stampa 3D evoluta) e digital factory, inaugura ufficialmente la sua collaborazione con Amazon Web Services (Aws). La nuova partnership avrà li scopo di proporre alle Pmi un accesso privilegiato e guidato ai servizi del cloud Aws che abilitano il processo di transizione digitale ed ecologica e rendono produzioni e processi altamente competitivi.

Ormai da più di due anni Cim4.0 supporta le piccole e medie imprese italiane nel loro processo di trasformazione digitale in ottica 4.0. Si tratta di un modello che funziona perché promuove in modo concreto, attraverso l’uso delle nuove tecnologie e il trasferimento della conoscenza specializzata, la competitività industriale, e lo fa collaborando con le università e un insieme di partner industriali di altissimo livello.

“Opportunità di crescita per le Pmi”

“Siamo molto contenti di collaborare in maniera attiva e strategica con un leader dell’innovazione globalmente riconosciuto come Aws. Si tratta di una grande opportunità che va a qualificare ancora di più la nostra missione, centrata sul trasferimento tecnologico in ottica 4.0, nei confronti principalmente delle piccole e medie imprese italiane che potranno così conoscere e utilizzare, insieme ai nostri team di lavoro, le migliori tecnologie applicate nell’industria e crescere in termini di competitività e di attrattività internazionale”, ha dichiarato Enrico Pisino, ceo del Cim4.0.

WHITEPAPER Manifatturiero: nello studio Forrester strategie e investimenti di trasformazione digitale Digital Transformation Manifatturiero/Produzione

“Siamo lieti di supportare la trasformazione digitale del settore industriale e delle Pmi in Italia attraverso la collaborazione con il Competence center Cim4.0”, aggiunge Carlo Giorgi, Managing director di Aws Italy. “Grazie alla nostra profonda esperienza, AWS sta cambiando il modo in cui questi settori applicano i progressi tecnologici all’intero processo di produzione. Il cloud rappresenta il fulcro della digitalizzazione, dell’innovazione e un’opportunità di crescita per le piccole e medie imprese italiane che puntano ad essere più competitive”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA