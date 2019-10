Software automation e digital manufacturing: Comau apre a Bari

Apre a Bari il nuovo centro per lo sviluppo di progetti nel campo della software automation e del digital manufacturing di Comau. La nuova sede va ad aggiungersi agli headquarters di Grugliasco, in provincia di Torino, composti da due stabilimenti produttivi e da un centro di innovazione, e all’ HuManufaturing innovation center di Pontedera, nei pressi di Pisa.

Il polo di Bari – si legge in una nota dell’azienda – ospiterà un team di giovani ingegneri neo assunti e sarà focalizzato principalmente su due aree di competenza. La prima, dedicata alla progettazione di piattaforme per la raccolta di dati relativi ad attività produttive, analizzati tramite euristiche sofisticate e avanzati sistemi di Artificial Neural Network (ANN). La seconda riguarda la realizzazione di sistemi di visione e di software dedicati all’analisi di immagini e video (Digital Image Processing) destinati alla robot guidance, alla verifica dei sistemi di produzione e all’analisi di qualità.

Partendo dallo studio dei processi produttivi, il team di engineering della nuova sede Grazie alò lavoro di questo nuovo centro Comau sarà sempre più nelle condizioni di individuare le migliori soluzioni di automazione industriale da offrire alle aziende clienti e le piattaforme hardware e software più adatte per la raccolta, l’analisi e la conservazione sicura dei big data aziendali.

“L’impegno nel campo dell’innovazione che da sempre contraddistingue la nostra azienda, porta Comau a investire in tutto il mondo, a partire dall’Italia, dove l’azienda ha le sue radici storiche – spiega Giovanni Di Stefano, Head of Process Technologies di Comau – Per l’apertura di questa nuova sede dedicata allo sviluppo di tecnologie legate alla digitalizzazione nel settore industriale, abbiamo deciso di puntare su un territorio caratterizzato da un fertile tessuto accademico e imprenditoriale. Il nostro team, composto da giovani ingegneri, testimonia come solo grazie alle competenze umane sia possibile mettere a frutto il potenziale offerto dalla trasformazione digitale in atto, in linea con la nostra visione denominata ‘HuManufacturing’”.

