Almawave rafforza l’area Business Development & Alliance: alla guida Ciavarella

Almawave rafforza l’area Business Development & Alliance con l’ingresso di Marco Ciavarella come Partnership & Channel Manager, a sostegno dello sviluppo del canale indiretto, della gestione dei Big Vendor e dell’offerta per l’Industry.

Con trent’anni di esperienza lavorativa presso importanti aziende multinazionali del settore Ict, in qualità di Alliance & Channel Manager per Oracle Italia e successivamente in SAP in ruoli internazionali, Ciavarella ha seguito progetti in vari Paesi, tra cui Dubai, Spagna, Germania e Cina, in ambito AI, IoT e Business Intelligence. Laureatosi in Informatica alla Sapienza di Roma nel 1996, in Almawave, società del Gruppo Almaviva, arriva con l’obiettivo di aumentare la copertura del mercato delle tecnologie proprietarie.

