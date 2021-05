Cdp Venture Capital lancia XJobs per reclutare talenti - CorCom

La deadline è fissata per il 13 maggio. Sarà quello il giorno della messa online ufficiale di XJobs, il nuovo strumento che mette in connessione le opportunità di lavoro nelle aziende innovative del portafoglio di Cdp Venture capital Sgr e del Gruppo Cdp e i talenti professionali. Cdp Venture Capital Sgr prosegue così il suo percorso di sostegno allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Italia, affiancando a strumenti di supporto finanziario una serie di piattaforme al servizio della community delle startup.

Spazio online dinamico e gratuito

XJobs è il secondo strumento rivolto alle aziende ad alto potenziale, dopo il lancio di Digital Xcelerator, la prima piattaforma di e-learning gratuita per chi ha già avviato un’impresa e per chi intende avvicinarsi a questo ambiente, che offre 120 moduli di formazione focalizzati sull’intero ciclo di vita delle startup.

Come Digital Xcelerator, anche XJobs è uno spazio online dinamico e completamente gratuito. Pensato come una job board aperta, consente di visualizzare tutte le posizioni lavorative aperte, inclusi ruoli altamente specializzati nell’It, come Frontend developer e Ingegneri elettronici, nelle relazioni commerciali e di sistema, come Sales, Controller, Product manager, Community manager, ma anche nell’ambito marketing, legal, della filiera logistica e molto altro.

WEBINAR [WEBINAR, 13 maggio] Una piattaforma per aiutare a crescere e migliorare le esigenze dei dipendenti Digital Transformation Istruzione

Già 200 le posizioni aperte

Al lancio di XJobs saranno oltre 200 le posizioni aperte pubblicate da 40 startup e Pmi presenti nel portafoglio di Cdp Venture capital Sgr e del Gruppo Cdp.

Questo nuovo strumento, che amplia l’offerta di Cdp Venture Capital Sgr a supporto del tessuto innovativo italiano, arricchisce la serie di nuovi servizi di advisory rivolti alla propria community e a tutto il Gruppo Cdp, focalizzando sul potenziamento del capitale umano delle imprese, in aggiunta ai tradizionali strumenti dei finanziamenti e dell’ingresso nel capitale di rischio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA