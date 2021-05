Competenze, al via i nuovi corsi della Digital Academy Fastweb per le Pmi - CorCom

Fastweb digital academy – la scuola per le nuove professioni digitali creata da Fastweb e Fondazione Cariplo – continua ad ampliare la propria offerta formativa dedicata a imprese e professionisti per supportare il loro percorso di trasformazione digitale fornendo una formazione specializzata con l’obiettivo di colmare il gap di competenze e rendere sempre più competitivo il tessuto imprenditoriale del Paese. Pmi e professionisti con partita Iva possono già da oggi iscriversi, caricando la propria candidatura sul sito dell’Accademia, ai corsi in programma a giugno che approfondiranno, con l’aiuto di docenti ed esperti del mondo digitale, le conoscenze sull’uso dei canali social e dell’e-commerce per pianificare e sviluppare la propria attività anche online. I corsi in partenza sono aperti anche alle piccole e medie imprese clienti Fastweb a cui sarà riservato un posto all’interno dell’aula virtuale.

I corsi in partenza

In particolare il corso “Social Selling con Linkedin”, in partenza il 18 giugno, si rivolge a venditori, professionisti ed imprese che desiderano sfruttare in maniera più efficace e completa le potenzialità offerte da LinkedIn generando valore e nuove opportunità di business, mentre il corso “E-commerce management per professionisti”, in partenza il 21 giugno, tratterà tematiche quali lo sviluppo e la gestione di uno store online e permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per la creazione di un ecommerce trasversale a diverse tipologie di mestieri e settori. Attraverso il corso “Facebook: strategia social per le piccole imprese”, in avvio il 22 giugno, i partecipanti scopriranno ed impareranno ad impostare correttamente le funzionalità e gli strumenti principali che Facebook mette a disposizione per la valorizzazione delle piccole imprese all’interno della piattaforma. Infine col corso “Cybersecurity per le Pmi” in avvio a fine giugno verrà spiegato perché e come definire una strategia per la cybersecurity e quali sono i processi fondamentali.

Live, 20 e 27 maggio Telco per il rilancio dell'Italia: le questioni strategiche, le cose fatte ma soprattutto da fare

Accrescere le competenze digitali e incrementare la competitività

I corsi erogati da Fastweb digital academy nascono con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali delle piccole e medie imprese e colmare quel gap che ne limita la competitività. Secondo il Digital & economy index della Commissione europea, le Pmi infatti hanno difficoltà nell’integrazione delle tecnologie digitali. Prima di tutto nell’utilizzo del commercio elettronico: il 10% delle Pmi italiane vende online (cifra ben al di sotto della media UE del 18%), il 6% effettua vendite transfrontaliere in altri paesi dell’Ue (8% nell’Ue) e trae in media l’8% del proprio fatturato dalle vendite online (11% nell’Ue). Solo il 22% utilizza i social media, il 7% fa utilizzo dei big data e solo il 15% fa utilizzo del cloud.

Dal 2016 a oggi, Fastweb digital academy ha rilasciato 11.000 certificati, organizzando 386 classi per un totale di 9320 ore di formazione erogate a sostegno di giovani, studenti ed imprese. L’impegno costante di Fastweb a favore della sostenibilità sociale e dell’alfabetizzazione digitale del Paese si inserisce all’interno di NeXXt Generation 2025, il piano annunciato a dicembre con l’obiettivo di connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale contribuendo a fornire le necessarie competenze digitali. Attraverso Fastweb digital academy l’azienda punta a rilasciare 50.000 certificati entro il 2025.

@RIPRODUZIONE RISERVATA