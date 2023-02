Formazione Stem troppo costosa, offerta di corsi non chiara, insufficienti informazioni sulle credenziali digitali. Sono questi i principali ostacoli allo sviluppo di competenze professionali o tecniche secondo una survey realizzata da Ibm. Uno scenario, sottolinea la ricerca, in contrasto con i dati di mercato secondo cui i datori di lavoro stanno investendo nella riqualificazione del personale per stare al passo con i rapidi progressi tecnologici e continuare ad essere competitivi nell’economia digitale moderna.

Per rendere la formazione Stem più accessibile a comunità storicamente poco rappresentate, l’azienda coinvolge 45 nuovi partner nel programma Ibm SkillsBuild. In Italia sono previsti progetti con ActionAid, Fondazione HumanAge, J.A. e Differenza Donna per rendere più facilmente fruibili i corsi di formazione Stem per tutti.

Formazione Stem, ancora poche certezze

Lo studio mette in evidenza le percezioni degli intervistati – studenti, persone intenzionate a cambiare carriera o in cerca di lavoro, interessati a un ruolo nell’ambito della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica – riguardo alla formazione nelle discipline Stem..

Nonostante gli intervistati a livello mondiale siano intenzionati a cambiare lavoro nei prossimi 12 mesi, la consapevolezza sulle possibilità di carriera e di formazione è scarsa.

Persone in cerca di occupazione o intenzionate a cambiare carriera e studenti di tutto il mondo desiderano cimentarsi in ruoli legati alla scienza, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica in diversi settori, ma affermano di non avere familiarità con le opzioni di carriera. Allo stesso tempo, la formazione online e le certificazioni digitali vengono considerate un percorso valido per cercare nuove opportunità, dal momento che gli intervistati prevedono di cercarsi un nuovo posto di lavoro durante il prossimo anno.

“La formazione tecnologica può avere un effetto rivoluzionario sulla vita di una persona – dice Justina Nixon-Saintil, Ibm Chief Impact Officer -. Circolano molte idee non corrette su cosa sia necessario fare per perseguire una carriera gratificante e redditizia oggi in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Questo è il motivo per cui dobbiamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ampiezza dei ruoli scientifici e tecnologici presenti in tutti i settori d’industria. Insieme ai nostri partner stiamo evidenziando i molti percorsi che esistono per aiutare le tutte comunità a perseguire un futuro nel settore tecnologico”.

Certificazioni digitali troppo costose

In particolare, il 61% degli intervistati pensa di non essere qualificato per un lavoro nei settori Stem perché privo dei titoli accademici appropriati, il 40% degli studenti afferma che il più grande ostacolo allo sviluppo delle competenze professionali o tecniche è rappresentato dal fatto che non sanno da dove iniziare, il 60% teme che le certificazioni digitali possano essere costose da ottenere.

Inoltre, stando alla survey il 61% degli studenti e delle persone che intendono cambiare carriera sono attivamente alla ricerca di un nuovo lavoro al momento o intendono farlo entro l’anno prossimo, oltre l’80% ha in programma di sviluppare le proprie competenze nei prossimi due anni e almeno il 90% è sicuro di poter sviluppare competenze o imparare qualcosa di nuovo utilizzando un programma online.

I dubbi sulle opportunità di carriera

Ma la consapevolezza delle opzioni relative ai diversi ruoli Stem nei vari settori d’industria è scarsa e molti sono preoccupati che queste carriere non paghino abbastanza. In particolare, il 50% degli intervistati è interessato a perseguire un lavoro inerente le discipline Stem, il 64% dei soggetti che intendono cambiare carriera non ha familiarità con i lavori Stem, mentre il 62% condivide la preoccupazione di non essere in grado di trovare un lavoro Stem che paghi abbastanza per sostenere se stessi o la loro famiglia.

Si registra complessivamente fiducia sul fatto che i ruoli nei settori Stem aumenteranno in futuro e che le certificazioni digitali siano un buon modo per integrare l’istruzione tradizionale e aumentare le opportunità di carriera. In particolare, il 66% di tutti gli intervistati ritiene che i lavori Stem nei vari settori d’industria cresceranno nel prossimo decennio, l’86% di quelli che hanno ottenuto una credenziale digitale concorda sul fatto che ciò li abbia aiutati a raggiungere gli obiettivi di carriera, il 75% concorda sul fatto che le credenziali digitali siano un buon modo per integrare l’istruzione tradizionale.

