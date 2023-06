Dedagroup assume 400 persone: ecco i profili richiesti

Dal Software Engineer al Business Analyst fino al Data Scientist, sono 400 le figure ricercate da Dedagroup che con il nuovo piano di assunzioni punta a potenziare le sue aree strategiche per affrontare le grandi sfide del Paese: dall’attuazione del Pnrr all’Esg, fino all’Intelligenza Artificiale.

Cosa prevede il nuovo piano

Il programma prevede l’inserimento di professionisti con esperienza, neolaureati e neodiplomati, sia in materie scientifiche che umanistiche, in tutte le principali aree strategiche presidiate dal Gruppo – dal Banking & Finance all’Industrial e Digital Business, dal Fashion & Luxury ai Public Services, Energy & Healthcare, dal Cloud & Cybersecurity fino all’Artificial Intelligence & Data – all’interno dei team di lavoro delle 36 sedi italiane e delle 9 sedi internazionali (Stati Uniti, Messico, Regno Unito, Tunisia).

Le specializzazioni più ricercate

In particolare, Dedagroup sta cercando Software Engineer, Business Analyst, Business Consultant (nello specifico in ambito AI & Machine Learning), Java Developer, Data Scientist, Cloud Engineer e Cybersecurity Analyst.

“Le persone sono da sempre il centro della nostra strategia. Sono le protagoniste del nostro percorso di crescita e in prima linea, coerentemente con la nostra volontà di promuovere un senso di leadership diffusa, nell’affrontare e cogliere le sfide che ci vedranno impegnati nel futuro – spiega Valentina Gilli, Hr Director di Dedagroup –. Lavorare in Dedagroup significa entrare a far parte di una realtà che sostiene in maniera concreta il Paese nella messa a terra del Pnrr. Significa lavorare in un Gruppo che, grazie alle proprie competenze e innovazioni, affronta le importanti partite che si giocheranno nel settore dell’energia e della sanità, che supporta la crescita e l’espansione internazionale dei grandi brand della moda e che affianca banche e istituti finanziari nel cogliere le nuove opportunità portate dall’Esg”.

Formazione e sviluppo professionale

Nel 2022 sono state oltre 75.000 le ore di formazione erogate che confermano la volontà del Gruppo di assicurare un percorso costante e continuo di crescita alle proprie persone. Percorso, questo, sostenuto anche da un articolato processo di onboarding realizzato dalla Dedagroup Digital Academy, una vera e propria “scuola di impresa” rivolta a giovani talenti per favorire lo sviluppo delle competenze richieste dalle nuove professioni digitali e per interiorizzare i valori e la cultura dell’azienda. Un investimento importante da parte del Gruppo che, nel corso delle 17 edizioni dal 2017 a oggi, ha coinvolto oltre 200 ragazzi, dando un forte impulso alle assunzioni under 30 cresciute, solo nell’ultimo anno, del 61%.

La strategia anti-digital mismatch

I programmi della Dedagroup Digital Academy si affiancano ad altre iniziative messe in campo dal Gruppo per supportare i giovani nel passaggio dai banchi di scuola al mondo del lavoro, soprattutto in un momento in cui il settore IT, che rappresenta un volano di crescita per l’intero sistema Paese, si scontra con il mismatch tra competenze e richieste del mercato.

Per questa ragione Dedagroup collabora con istituti tecnici, Its e università, sviluppando attività formative nelle classi anche attraverso il coinvolgimento diretto delle Deda People che, con la loro docenza, promuovono il trasferimento di know-how, valori e cultura professionale, e contribuiscono a innovare le tecniche e le metodologie di lavoro.

Un ecosistema di formazione

Dedagroup ha creato un vero e proprio ecosistema di formazione, (Y)Our Dedagroup Training & Culture, che comprende diverse iniziative. Tra queste, (Y)Our Master, un programma formativo multidisciplinare della durata di 18 mesi, pensato per promuovere la leadership diffusa a tutti i livelli aziendali e fornire gli strumenti necessari per svolgere al meglio la propria attività professionale. Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale dei partecipanti ed è incentrato tanto sulle competenze tecniche e trasversali quanto sui temi della cultura e dei valori. Il 2022 ha visto la partenza della terza edizione, tutt’ora in corso, all’interno della quale i partecipanti vengono aiutati ad esprimere con maggiore forza le proprie capacità professionali e manageriali.

Dedagroup ha inoltre ottenuto la certificazione etica SA8000, la prima norma riconosciuta a livello mondiale che attesta l’implementazione di un’efficace Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale nell’ambito dei diritti dei lavoratori. Dedagroup si impegna così, si legge in una nota, “a rispettare i più rigorosi standard di condotta etica e professionale nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di tutti gli stakeholder. Un ulteriore e importante passo nel percorso di sviluppo sostenibile intrapreso dal Gruppo”.

