Eccellenze in digitale, Google rilancia: sul piatto 1,4 milioni

Seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, riservati a piccoli imprenditori e lavoratori che puntano ad accrescere le loro competenze digitali. E’ l’obiettivo della nuova edizione di “Eccellenze in digitale”, il programma che Google rilancia in collaborazione con Unioncamere, e che può contare su 1,4 milioni stanziati da Google.org. La cybersecurity al centro dei programmi.

Le novità dell’edizione 2023

L’edizione 2023 punta su un programma “completamente rinnovato – fa sapere l’azienda – andando a sostenere la formazione dei piccoli imprenditori e dei lavoratori per accrescere le loro competenze digitali”. Verranno inseriti nuovi contenuti sui temi più attuali, da come strutturare un piano di presenza online a come supportare le vendite online, o ancora espandersi all’estero attraverso gli strumenti digitali.

Un focus particolare sarà dedicato ai temi della cybersicurezza, per supportare le aziende a rispondere al meglio alle esigenze normative in tema di privacy, trattamento dati, cookie, diritti intellettuali e uso di immagini e testi, a vantaggio della propria attività e dei propri clienti.

Come funziona il programma

L’iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione organizzati dai Punti impresa digitale diffusi in tutte le Camere di commercio aderenti.

Solo nell’edizione 2020-2022, attraverso un finanziamento di 1 milione di euro da parte di Google.org, sono stati formati più di 43mila tra imprenditori e collaboratori e organizzati 1.000 seminari in tutta Italia.

“Se con la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale abbiamo aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, con la nuova edizione forniremo strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo – sostiene il presidente di Unioncamere, Andrea Prete -. Le nostre imprese hanno ancora tante difficoltà da superare ma siamo convinti che il modello di ‘Eccellenze in digitale’, ovvero quello di un forte e autorevole partenariato pubblico-privato, sia la strada giusta da percorrere per far crescere la competitività del nostro sistema produttivo”.

Il bilancio di “Cooperazione digitale”

Inoltre, con l’obiettivo di far cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale anche a imprese cooperative e non profit, Google annuncia i primi risultati di “Cooperazione Digitale”, un progetto di Alleanza delle Cooperative Italiane avviato lo scorso anno con il supporto di Google.org, che sostiene l’iniziativa con un finanziamento di 3,5 milioni di euro: sono ad oggi 136 le imprese cooperative e non profit coinvolte che hanno avviato i loro progetti trasformativi e i numeri continueranno a crescere nel corso di quest’anno.

Grazie all’iniziativa le imprese cooperative e non profit beneficiarie possono usufruire di servizi di innovazione digitale, attraverso attività di consulenza e programmi di implementazione tecnologica forniti da più di 40 imprese “trasformatrici” che hanno aderito all’iniziativa.

In particolare, le realtà coinvolte sono imprese fortemente radicate sui territori, oltre a organizzazioni impegnate nella valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che, grazie a questa iniziativa e alle nuove tecnologie, hanno ora la possibilità di far evolvere il proprio modello imprenditoriale e creare nuove opportunità di business.

Le best practice del progetto

Grazie a “Cooperazione Digitale”, per esempio, la Cooperativa Per.L.A. di Bari mira a utilizzare strumenti tecnologici per stimolare l’apprendimento dei bambini e dei ragazzi con autismo durante le terapie, mentre la Cooperativa Marricrio di Catania intende valorizzare il proprio e-commerce di prodotti agroalimentari con un’esperienza di VR che permette di accedere virtualmente alla vetrina dei prodotti. “Cooperazione Digitale” è stato fondamentale anche per il Consorzio Sistema Culturale Sardegna, che attraverso la digitalizzazione mira a rendere i siti museali culturali e archeologici dei Comuni di Carbonia, Villaperuccio e Tratalias, nel Sulcis, accessibili a tutti.

“L’impegno di Google per sostenere la trasformazione digitale in Italia continua da diversi anni e oggi siamo felici di compiere un ulteriore passo avanti in questa direzione – dice Melissa Ferretti Peretti, Vp e Country Manager di Google in Italia -. Con la nuova edizione del programma “Eccellenze in Digitale” con Unioncamere e con i primi risultati del progetto “Cooperazione Digitale” con Alleanza delle Cooperative Italiane vogliamo continuare a essere al fianco delle persone, delle imprese e delle organizzazioni cooperative del Paese, con l’obiettivo di favorire con il processo di digitalizzazione la crescita delle loro attività e, di conseguenza, dell’intera economia italiana”.

