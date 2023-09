Scuola digitale, soluzioni e competenze Microsoft a servizio di docenti e dirigenti

Consentire a docenti e dirigenti scolastici di accedere alle nuove tecnologie e di dotarsi di competenze innovative. Questo l’obiettivo alla base dell’accordo triennale siglato fra la Fondazione Anp Ets e Microsoft Italia.

“L’Anp è da sempre molto attenta all’innovazione e, nell’ottica di un cambiamento, sempre più impellente, riteniamo fondamentale valorizzare e rilanciare la didattica digitale integrata quale patrimonio da non dissipare – evidenzia il presidente Antonello Giannelli -. Il Pnrr, puntando a una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, prevede una riforma dell’organizzazione del sistema scolastico anche attraverso il potenziamento delle competenze digitali. L’accordo stretto con Microsoft, nostro storico partner, va in questa direzione”.

Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia evidenzia che “i fondi del Pnrr rappresentano un’opportunità unica per le scuole per trasformarsi in ambienti di apprendimento digitali dove le nuove tecnologie possono promuovere una didattica più collaborativa e moderna, dove gli studenti possono sperimentare e interagire in modo partecipe e coinvolgente sia online sia offline. Il digitale può dare anche un contributo significativo in termini di inclusione: gli strumenti Microsoft sono infatti in grado di supportare diversi bisogni educativi speciali, valorizzando le differenze di ognuno e non lasciando indietro nessuno. Con Fondazione Anp Ets vogliamo aiutare dirigenti scolastici e docenti a orientarsi e assicurarci che possano cogliere tutte le opportunità e i benefici del digitale”:

Le soluzioni che si possono acquistare a condizioni agevolate



In dettaglio la collaborazione prevede l’acquisto a condizioni agevolate delle migliori tecnologie e soluzioni Microsoft per la didattica, per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e per un efficientamento della gestione tecnica dei dispositivi e dei laboratori. Le scuole di ogni ordine e grado possono allocare le risorse del Pnrr usufruendo delle soluzioni cloud di Microsoft 365 per una durata pluriennale con la massima flessibilità e ottimizzando le risorse a disposizione per supportare l’innovazione digitale. Si potranno acquistare a condizioni agevolate Microsoft 365 A3, la suite di collaborazione e produttività che include le app di Office come Word, Excel e PowerPoint, consente di avere Windows sempre aggiornato, garantisce l’accesso a Minecraft Education Edition per accrescere le competenze sul coding e include Defender e Intune per una gestione in sicurezza dei dati degli utenti e dei dispositivi dell’istituto.

La sfida della dematerializzazione

Le soluzioni Microsoft possono inoltre semplificare e ottimizzare anche i processi di gestione amministrativa e tecnica degli istituti. Non solo in termini di dematerializzazione e progressiva eliminazione della carta grazie al trasferimento di operazioni e attività in digitale, ma anche per esempio la gestione di pc desktop e notebook dell’istituto da remoto con una dashboard, senza dover fisicamente lavorare su ogni singolo dispositivo, ottimizzando i tempi di lavoro e manutenzione dei dispositivi stessi e migliorando il livello di sicurezza. Impostando policy di sicurezza per gruppi di utenti, inoltre è possibile proteggere in modo ancora più efficace dati sensibili nelle comunicazioni tra dirigente, docenti e studenti.

