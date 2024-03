Sielte si allea con Talenti Apl: 200 nuove assunzioni in vista

Oltre 200 assunzioni entro l’anno. È questa la previsione di Sielte, che si prepara a integrare nel proprio organico nuove figure professionali specializzate. L’inserimento delle risorse, si legge in una nota del gruppo, sarà possibile anche grazie alla partnership tra la società di telecomunicazioni e Talenti Apl, dalla quale è nata una Academy finalizzata alla formazione pre-assuntiva di giovani diplomati, con un approccio innovativo orientato alle competenze e alle esigenze specifiche del mercato del lavoro.

Le finalità e i progetti al centro della collaborazione

La partnership tra Sielte e Talenti Apl è parte di un piano ambizioso, supportato dalle Regioni Campania e Puglia, per implementare politiche attive del lavoro mirate a promuovere l’occupazione e lo sviluppo economico dei territori coinvolti. L’obiettivo principale è quello di fornire all’azienda le risorse umane altamente qualificate di cui necessita, mentre si affrontano sfide come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e la crescente disoccupazione giovanile.

WHITEPAPER Smart Grid: energia intelligente per un futuro sostenibile. Scopri le novità della rete elettrica! Unified Communication & Collaboration Banda Larga

L’Academy Sielte si propone dunque come un vivaio di talenti, progettata per formare professionisti in grado di affrontare le sfide tecnologiche e comunicative del futuro nel settore delle telecomunicazioni.

Con questo laboratorio dedicato alla formazione teorica e pratica e alla specializzazione in ambiti come la fibra ottica, Sielte e Talenti Apl segnano una tappa importante nella formazione pre-assuntiva. Infatti, i laboratori sono pensati per una riproduzione fedele dell’ambiente di lavoro che determina una maggiore efficacia della formazione. Un altro elemento di novità è dato dall’inserimento, nel percorso formativo, del modulo delle soft skills utili a preparare i ragazzi in termini di interazione con il cliente e a operare in sinergia con i vari reparti aziendali.

Tre laboratori per giuntisti sono già partiti a Caserta, in Campania, e a Bari e Lecce, in Puglia, portando all’assunzione dei primi giovani, che sono stati integrati al personale di Sielte per la realizzazione di impianti Ftth.

Adattarsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione

“La nascita dell’Academy Sielte risponde alla necessità di adattarsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione”, afferma il presidente di Sielte, Salvatore Turrisi. “È essenziale investire nella formazione e nel reclutamento di talenti per garantire il nostro successo nel medio e lungo termine. Questa collaborazione con Talenti Apl rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo”.

Domenico Orabona, presidente di Apl, aggiunge: “Siamo molto soddisfatti della partnership con Sielte, grazie alla quale abbiamo potuto dare vita a una vera e propria scuola dei mestieri del settore delle telecomunicazioni. L’Academy di Sielte e Talenti nasce dall’esigenza di formare il capitale umano sul campo, per trasferire non solo competenze teoriche ma anche professionali e tecniche, per poter colmare il mismatch tra domande e offerta di lavoro”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA