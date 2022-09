Chi completa il percorso del “learning game” LV8 di Vodafone, avrà anche l’opportunità di partecipare alla selezione per entrare in azienda attraverso stage formativi retribuiti. È quanto annuncia la Fondazione Vodafone che rinnova l’impegno per lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani che non studiano e non lavorano.

L’iniziativa LV8

Battezzata nel 2021 l’iniziativa LV8 consiste in percorsi di formazione digitale certificati attraverso la modalità del learning game. Con LV8 (level8) attraverso l’esperienza del videogioco si acquisiscono conoscenze digitali di base e di alcuni applicativi. Con il superamento degli otto livelli è possibile anche accedere a corsi gratuiti mirati e ad altre opportunità formative promosse dai partner di LV8: da Fondazione Cariplo con la seconda edizione del progetto Neetwork che propone percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro e tirocini retribuiti a Binario F from Facebook, che ha offerto anche importanti contenuti sviluppati ad hoc per il gioco passando per Generation Italy, fondazione nata da McKinsey & Company, Google e Repubblica Digitale, a cui Fondazione Vodafone aderisce con il progetto LV8.

Le novità del progetto

La Fondazione Vodafone dunque rilancia con le opportunità di stage. “Abbiamo deciso di fare un passo in più per consentire alle ragazze e ai ragazzi di mettere alla prova le loro capacità sul campo attraverso uno stage in Vodafone”, sottolinea Silvia Cassano, direttore risorse umane e organizzazione di Vodafone Italia. “Preferiamo parlare di giovani che non hanno ancora trovato la loro strada. Non possiamo permetterci di perderli, di condannarli a una marginalità strutturale. Grazie alla nostra Fondazione, abbiamo analizzato il fenomeno e, partendo dall’osservazione che una caratteristica di questi ragazzi e ragazze è l’iperconnessione, abbiamo deciso di fare leva sulla loro familiarità con lo smartphone. Siamo partiti da lì per coinvolgerli in percorsi di formazione digitale certificati utilizzando i meccanismi tipici del gioco. L’auspicio è che la nuova iniziativa sia di stimolo per tutto l’ecosistema che abbiamo costruito intorno a LV8, in modo da moltiplicare le opportunità”.

Stage retribuiti a Roma e Milano, come fare a partecipare

La nuova iniziative consentirà di partecipare alla selezione per quattro stage di tre mesi in Vodafone, presso le sedi di Roma o Milano. Questi i requisiti per partecipare: avere meno di 26 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, essere disponibili a lavorare nelle sedi indicate. I candidati, dal 9 settembre al 16 ottobre, dovranno completare i livelli di LV8 e ottenere i 3 Open Badge, classificarsi nelle prime 50 posizioni (Top50) di un Super-Quiz, caricare sull’app di LV8 il proprio curriculum e raccontarsi brevemente.

I curricula dei ragazzi verranno valutati dal team HR di Vodafone per un colloquio conoscitivo dove verranno valutate anche le soft skills. Gli stage potranno essere attivati a partire dalla metà di novembre. Qui tutte le info per partecipare alle selezioni

