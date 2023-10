Engineering si espande e apre la nuova sede di Napoli

Engineering apre le porte dei suoi nuovi uffici a Napoli, presso la Torre Saverio Isola C1 nel Centro direzionale di Via Giovanni Porzio. Il gruppo – già presente nel territorio dai primi anni del 2000 – accoglie nella nuova sede di Napoli circa 865 dipendenti della capogruppo Engineering Ingegneria Informatica e delle altre società del gruppo, quali Municipia, Cybertech, Engineering D-Hub, che operano prevalentemente i settori della pubblica amministrazione, della sanità, dell’industria, delle utilities, della cybersecurity e della ricerca.

Il personale lavorerà in modalità ibrida, alternando giorni in smart working e giorni in presenza su 280 postazioni.

Un forte rapporto con il territorio

“Engineering vanta una presenza capillare in Italia con oltre 40 sedi – commenta Alessia D’Addario, Chief Human Resources Officer di Engineering -. Il rapporto con il territorio è da sempre fondamentale nella storia dell’azienda, perché rafforza il legame con le nostre persone e consolida le relazioni con i clienti. L’apertura di nuovi uffici in una città importante come Napoli, che sta vivendo una fase di grande crescita, va esattamente in questa direzione. La nuova sede è stata disegnata e strutturata in linea con un nuovo modello di ufficio che, oltre ad essere il nostro luogo di lavoro, diventa anche uno spazio accogliente per rafforzare l’identità aziendale, la collaborazione proattiva con i colleghi e il benessere dei dipendenti. Il tutto nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale”.

