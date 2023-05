Ericsson, dall’Italia all’Eurasia: l’Ad Missori a capo di 24 mercati

Si ampliano le responsabilità dell’Ad di Ericsson Italia, Andrea Missori: a partire dal 1° giugno il manager, confermato alla guida del mercato italiano, assumerà anche la carica di Head of Customer Unit South East Mediterranean and Eurasia della multinazionale svedese.

Le attività

Da Roma, oltre al business italiano, Missori si occuperà dei clienti Ericsson in 24 mercati che si estendono su tre continenti. Il focus sarà, spiega una nota, “sull’implementazione di soluzioni all’avanguardia e sostenibili per la modernizzazione delle reti nonché sul supporto agli operatori nella realizzazione di opportunità di monetizzazione 5G”.

“Sono davvero onorato ed entusiasta di assumere il ruolo di Head of South East Mediterranean and Eurasia in Ericsson – commenta Missori – Con il 5G in prima linea nella nostra strategia, sbloccheremo opportunità illimitate, rivoluzioneremo i settori e consentiremo ai provider di comunicazione di fornire servizi nuovi ed eccezionali. Continueremo a investire in una leadership tecnologica incentrata sulle persone, sull’innovazione, sull’apertura e sulla crescita del business dei nostri clienti”.

La guida del business italiano

Missori è stato nominato Ad per l’Italia ad interim lo scorso settembre in sostituzione di Emanuele Iannetti, passato a guidare il Polo Strategico nazionale.

Missori ha più di 20 anni di esperienza in Ericsson e nel settore Ict, avendo lavorato con i più importanti operatori di telecomunicazioni in Italia e all’estero, con responsabilità sia di vendita che di general management, guidando vaste organizzazioni nelle più importanti transizioni tecnologiche. Il manager è stato responsabile della gestione del cliente Telecom Italia e Country Manager di Ericsson in Libia.

