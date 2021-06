Gestire il personale in chiave data-driven e migliorare l'employee experience? Ci pensa Fluida - CorCom

I dati stanno diventando letteralmente il carburante e la bussola del business. Maggiori sono le informazioni che un’azienda riesce a raccogliere e a elaborare, più accurati saranno i risultati delle analisi su cui imbastire strategie di crescita, piani di razionalizzazione e processi sempre più agili. I vantaggi di un approccio del genere sono immediatamente tangibili: sia rispetto al conto economico, sia relativamente all’esperienza che vivono i clienti, sia per la qualità del lavoro delle risorse umane. Soprattutto su quest’ultimo tema, la capacità che sviluppa l’impresa nel digitalizzare task, operazioni di routine e burocrazia interna (a partire dalla gestione di presenze, ferie e permessi) può rivelarsi un fattore essenziale per coinvolgere dipendenti e collaboratori nella costruzione di una vera e propria data-driven company.

Costruire una employee experience intuitiva, efficace e sicura

Basti pensare all’impatto che potrebbe avere una mobile app per la gestione delle ore lavorative, adesso che lo smart working si è esteso a qualsiasi tipo di organizzazione. Omogeneizzare e automatizzare le modalità di inserimento dei dati relativi a presenze, attività, permessi, ferie e note spese attraverso un sistema caratterizzato da una employee experience intuitiva aiuterebbe a ridurre la complessità delle operazioni, garantendo una maggiore partecipazione degli utenti alla raccolta delle informazioni. E abbatterebbe drasticamente anche gli errori di compilazione tipici del data-entry manuale. Non solo quindi, più input a disposizione per effettuare analisi di performance e di processo, ma anche accuratezza e velocità dei record da dare in pasto al sistema.

Al di là del tema dell’efficienza operativa e dell’importanza dei data analytics, bisogna considerare anche il modo in cui per l’appunto si stanno evolvendo i rapporti tra aziende e persone sull’onda della digitalizzazione e con l’affermazione del lavoro agile. Un aspetto che non riguarda “semplicemente” il rapporto fiduciario tra le due parti, ma che costituirà gradualmente un elemento cruciale anche per la compliance sul piano normativo, destinato a evolversi per indirizzare un cambiamento irreversibile. La Corte di Giustizia Europea ha, per esempio, sancito che “al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva sull’orario di lavoro e dalla Carta, gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore”. A oggi, quante imprese italiane possono dirsi in linea con un requisito del genere?

Fluida, la soluzione cloud che aiuta le imprese a gestire il personale

Proprio per soddisfare le aziende che cercano soluzioni smart, il Gruppo Zucchetti ha aggiunto alla sua offerta Fluida, una soluzione cloud per la gestione del personale che catalizza una serie strumenti in grado di snellire e semplificare la relazione tra lavoratori e azienda, in un’unica applicazione. Eseguibile tramite browser web da qualunque dispositivo (computer, tablet e smartphone) e disponibile come mobile app su Apple App Store e Google Play Store, Fluida è una piattaforma costantemente aggiornata che permette al dipendente di interagire in tempo reale con l’amministrazione aziendale.

La possibilità di avere un filo diretto con le Hr e di accedere alle informazioni su orari di lavoro, straordinari, gestione ferie e permessi e giorni di malattia si coniuga con una serie di funzionalità che abilitano la consultazione di documenti personali, come la busta paga e le comunicazioni riservate, nel totale rispetto della privacy dell’utente. Grazie alla timbratura smart, il sistema di rilevazione presenze di Fluida è estremamente flessibile, e permette di scegliere tra diverse tecnologie (bluetooth, badge Nfc, geolocalizzazione) per stabilire i parametri con cui vengono verificati l’inizio e il termine delle attività lavorative fuori e dentro l’azienda. La soluzione consente anche di tracciare le spese di trasferta, calcolando i rimborsi chilometrici in maniera rapida e inviandoli in approvazione ai responsabili in modo automatico.

Lato azienda, Fluida migliora i flussi di comunicazione in modo bidirezionale. La piattaforma può essere utilizzata per inviare comunicazioni e circolari al personale con notifiche sull’effettivo stato di ricezione e lettura. L’applicazione, inoltre, consegna i cedolini in tempo reale via app e crea un archivio dei documenti emessi in formato digitale. Il sistema consente agli amministratori di raccogliere i dati sulle attività svolte, per ricavare insights sull’andamento di ciascuna procedura e migliorare l’efficienza dei processi. Grazie alle API, infine, Fluida può essere integrato con qualunque sistema informativo aziendale già in uso dall’organizzazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA