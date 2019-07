Ilaria Dalla Riva a capo delle HR di Vodafone Italia

Dal 1° settembre Ilaria Dalla Riva diventa il nuovo Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia. La manager, che proviene dal Gruppo Montepaschi – dove ha svolto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire il ruolo di Chief Human Capital Officer – succede a Donatella Isaia, in carica dal 2015, che lascia Vodafone per intraprendere nuove sfide professionali.

Dalla Riva ha iniziato la sua carriera nella consulenza in Faber e successivamente ha assunto ruoli di primo piano in importanti gruppi internazionali. Nel Gruppo Sky Italia è stata Vice President Human Resources and Facility Management. In Ceva Logistics BU Human Resources Director con responsabilità in Sud Europa, Middle East & Africa e in TNT Post Group con il ruolo di Direttore del Personale, Organizzazione e Comunicazione Interna per l’Europa e il Sud America.

È stata membro del CdA Widiba del Gruppo Montepaschi, Consigliere CdA MPS Leasing e Factoring Banca per i Servizi Finanziari per le Imprese, nel CdA Consel Consorzio Elis Scarl e nel Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori.

