Trasformazione digitale, l'Inps si affida a Vincenzo Di Nicola - CorCom

Vincenzo Di Nicola è il nuovo responsabile per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale di Inps, impegnata nel potenziamento dei propri servizi innovativi per cittadini ed imprese.

Nel curriculum di Di Nicola c’è un Master in Computer Science a Stanford, oltre che gli studi presso la University of California San Diego e la laurea con lode in Ingegneria Informatica all’Università di Bologna. “Di enorme impatto – si legge in un comunicato dell’istituto guidato da Pasquale Tridico – i suoi contributi a Yahoo! e Microsoft in America e Cina”.

Di Nicola è inoltre co-fondatore di GoPago, startup di San Francisco finanziata da JPMorgan Chase, la cui tecnologia è stata poi venduta ad Amazon, e nel 2015 co-fondatore di Conio, compagnia di punta in Italia per le criptovalute.

“Questa collaborazione – conclude la nota di Inps – vuole essere un esempio di ricerca di eccellenze professionali al servizio della Pubblica Amministrazione e della sua trasformazione digitale attraverso cui gli utenti possano trarre il massimo vantaggio dalle moderne tecnologie, semplificando l’accesso ai servizi e migliorando la vita delle persone”.

