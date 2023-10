Linkedin annuncia tagli: 700 licenziamenti al via

Licenziamenti in arrivo per il social network dedicato al business, LinkedIn: la società, di proprietà di Microsoft, ha annunciato che taglierà le posizioni di quasi 700 dipendenti, la maggior parte dei quali provenienti dall’area ingegneristica. Coinvolti anche il settore finanza e risorse umane dell’azienda. La riduzione arriva in un momento in cui la crescita complessiva dei ricavi di Microsoft è diminuita, cosa che ha spinto il ceo Satya Nadella a ridurre i costi in tutta l’azienda. La big tech aveva già licenziato circa 10.000 dipendenti lo scorso gennaio.

“Promuoviamo efficienza e trasparenza”

“Dobbiamo evolvere il modo in cui lavoriamo e le nostre priorità, in modo da poter realizzare le iniziative chiave che abbiamo identificato e che avranno un impatto enorme nel raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali”, hanno dichiarato i dirigenti di LinkedIn Mohak Shroff e Tomer Cohen. “Ciò significa adattare le nostre strutture organizzative per migliorare l’agilità e la responsabilità, promuovendo una maggiore efficienza e trasparenza”.

Crescita dei ricavi in rallentamento da 8 trimestri

Le riduzioni di LinkedIn, in particolare, arrivano perché la piattaforma ha visto rallentare la crescita dei ricavi per otto trimestri consecutivi, registrando a luglio una blanda crescita del 5%. Il social network, tuttavia, starebbe al contempo aumentando le assunzioni in India. “Mentre stiamo adattando le nostre strutture organizzative e razionalizzando il nostro processo decisionale, continuiamo a investire in priorità strategiche per il nostro futuro e ad assicurarci di continuare a fornire valore ai nostri membri e clienti”, ha affermato LinkedIn in un post sul blog .

