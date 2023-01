Hi-tech, nuovi licenziamenti in vista: Microsoft taglia 10mila posti

Lo spettro dei licenziamenti torna ad investire il mondo hi-tech. Questa volta nell’occhio del ciclone è Microsoft. Il gigante del software ha annunciato una riduzione della la sua forza lavoro complessivadi 10.000 unità entro la fine di marzo 2023: i tagli di posti di lavoro rappresentano meno del 5% della base totale dei dipendenti. Ma ha però precisato che continuerà ad assumere in aree strategiche e dove la domanda dei clienti è più presente.

“Ho fiducia nel fatto che Microsoft emergerà più forte e competitiva”, ha spiegato il ceo Satya Nadella, annunciando che la roduzione del personale peserà per 1,2 miliardi sui conti del secondo trimestre.

Le azioni Microsoft hanno registrato un modesto rialzo all’apertura degli Stati Uniti dopo l’annuncio.

I dipendenti Usa che verranno licenziati riceveranno una buonuscita superiore al mercato, l’assistenza sanitaria, la maturazione delle azioni per sei mesi e un preavviso di 60 giorni prima della fine del lavoro. Tra le unit più impattate le risorse umane e l’ingegneria.

“Così come abbiamo visto i clienti accelerare sulla spesa digitale durante la pandemia, ora li vediamo ottimizzare per fare di più con meno – ha scritto Nadella in un memo inviato ai dipendenti – Le aziende di tutti i settori e in tutto il mondo stanno adottando misure di cautela, poiché alcune parti sono in recessione e altre stanno per entrare in quella fase”.

Ondata di tagli negli Usa: 18mila esuberi per Amazon

I licenziamenti previsti sarebbero gli ultimi nel settore tecnologico statunitense, dove aziende come Amazon e Meta Platforms, ma anche Alphabet, Hp e altre, hanno così risposto al rallentamento della domanda e al peggioramento delle prospettive economiche globali.

WHITEPAPER Analytics nel cloud: ecco gli 11 benefici che devi conoscere! Big Data Cloud

Amazon, in particolare, ha di recente rivisto al rialzo il proprio piano di tagli al personale, annunciando 18mila esuberi rispetto ai 10mila previsti in origine. I licenziamenti riguardano tutte le aree geografiche in cui la multinazionale di Jeff Bezos è impegnata a distribuire i propri prodotti e servizi, e quindi anche l’Europa. I dipendenti interessati hanno iniziato a essere contattati dall’azienda a partire dal 18 gennaio.

Il gigante dell’e-commerce sta riducendo il numero dei suoi dipendenti dopo aver fatto una corsa alle assunzioni durante la pandemia di Covid-19. La forza lavoro globale dell’azienda è aumentata a oltre 1,6 milioni entro la fine del 2021, rispetto ai 798.000 del quarto trimestre del 2019.

2022: annus horribilis per i dipendenti delle Big

Ma nel 2022 il fenomeno del ridimensionamento della forza lavoro ha investito tutto il mondo delle big tech.

La crisi che nel corso dell’anno aveva portato le azioni di Meta a perdere il 70% del proprio valore ha avuto un contraccolpo pesante su piani e sull’organico dell’azienda, che a fine anno ha annunciato una campagna di licenziamenti che potrebbe essere la più importante, in termini di esuberi, mai realizzata. Per cercare di limitare i danni di un forte rallentamento della crescita del business, la holding di cui fanno parte Facebook, Instagram e Whatsapp ha valutato tagli alle spese e congelamento delle assunzioni, con l’obiettivo di ridurre i costi di almeno il 10% entro i prossimi mesi.

Pesante anche il ridimensionamento annunciato a fine 2022 in Twitter, al debutto di Elon Musk alla guida del social network, mentre una stagione di licenziamenti ha coinvolto anche Alphabet: in un annuncio diffuso nel mese di novembre, il fondo Tci Fund Management – che ha una quota da 6 miliardi di dollari nella casa madre di Google – ha fatto presente la necessità per il colosso di Mountain View di ridurre i costi riducendo i dipendenti, anche per tamponare le perdite della divisione dei software per la guida autonoma Waymo.

In questo desolante quadro anche Hp ha annunciato una riorganizzazione, ipotizzando un taglio da 4.000 a 6.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni. Provvedimento simile anche da parte di Salesforce.

Priorità alla crescita dell’unità cloud Azure

Secondo i documenti presentati, al 30 giugno Microsoft aveva 221.000 dipendenti a tempo pieno, di cui 122.000 negli Stati Uniti e 99.000 a livello internazionale. La società sarebbe sotto pressione per mantenere i tassi di crescita della sua unità cloud Azure, dopo che diversi trimestri di flessione del mercato dei personal computer hanno danneggiato le vendite di Windows e dei dispositivi. Nel luglio dello scorso anno, Microsoft aveva dichiarato che era stato eliminato un piccolo numero di ruoli. A ottobre era poi emerso che l’azienda aveva licenziato meno di 1.000 dipendenti in diverse divisioni.

Per Morgan Stanley impatto minimo sulla forza lavoro Usa

Secondo una recente ricerca di Morgan Stanley, tuttavia, le condizioni del comparto Hi-tech non sarebbero affatto disastrose. Lo studio rivelava infatti che non ci sarebbe nessun allarme per le recenti ondate di licenziamenti nelle grandi aziende americane. I tagli tra i dipendenti di colossi come Amazon e Meta danno una percezione più disastrosa (per la grande evidenza che hanno queste aziende e per il loro enorme market cap) rispetto al reale impatto sulla forza lavoro americana, sottolineano gli analisti: i licenziamenti nell’industria tecnologica da dicembre 2021 a oggi sono in totale 187mila, un numero importante per il settore, ma che supera di poco lo 0,1% degli occupati Usa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA