Marinella Soldi alla guida della Fondazione Vodafone

Marinella Soldi è il nuovo presidente della Fondazione Vodafone. Nata a Firenze, Marinella Soldi ha ricoperto per 10 anni il ruolo di Amministratore Delegato del Sud Europa in Discovery, contribuendo a trasformarla in una delle media company più rilevanti in Italia. In precedenza, ha lavorato come executive coach, fondando una sua società di leadership development. È stata senior manager in Mtv Networks Europe e Senior Vice President dello sviluppo strategico a Londra, nonché Direttore Generale di Mtv Italia a Milano. Ha iniziato la sua carriera in McKinsey in qualità di consulente strategico per tre anni a Londra e in Italia. Inoltre, ha conseguito un BSc in Economia alla London School of Economics e un MBA all’Insead, Fontainebleau, Francia. Attualmente è membro Non Executive Director dei board di Nexi e Ariston Thermo Group ed è Senior Advisor nel cda di Talent Garden.

La Fondazione Vodafone è una struttura autonoma che, nata nel 2002, opera su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla comunità attraverso attività di solidarietà sociale. Un impegno costante che dal 2014 ad oggi ha portato all’investimento di circa 17 milioni di euro in quattro macro ambiti: diffusione della partica sportiva tra le persone con disabilità (OSO – Ogni Sport Oltre), Salute e ricerca, Giovani e impresa sociale, sostegno soggetti più deboli. Una presenza molto capillare sul territorio con il 45% dei fondi destinati a progetti nel Nord Italia, il 24% al Centro, il 22% al Sud ed il 16% ad Associazioni presenti diffuse a livello nazionale.

Il 23 luglio, inoltre, Fondazione Vodafone Italia ha nominato quattro nuovi membri del Consiglio di Amministrazione che attualmente risulta così composto:

– Maria Cristina Ferradini, Consigliere Delegato

– Sabrina Casalta, Consigliere (Head of Vodafone Business Products, Services & Platform Vodafone)

– Andrea D’Antiochia, Consigliere (Head of Sales Operations Vodafone– Area North)

– Silvia de Blasio, Consigliere (Head of Media Relations & Corporate Comms Vodafone)

– Laura Grasso, Consigliere (Head of HR Corporate Functions, Vodafone)

– Maria Piccolo, Consigliere (Head of Mobile & Fixed Network Deployment Vodafone – Area South)

– Claudio Raimondi, Consigliere (Tribe Leader – Head of Digital & AI Vodafone)

– Donatella Isaia, Consigliere

Nominata anche Ottavia Alfano come Sindaco Unico della Fondazione all’interno dell’Organismo di Vigilanza.

