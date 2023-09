Microsoft Italia, Prizio a capo dei progetti cloud e AI per le imprese

Sabino Prizio è il nuovo nuovo Customer Success Unit Lead di Microsoft Italia. A diretto riporto dell’Amministratore Delegato Vincenzo Esposito, si occuperà di supportare i clienti Microsoft nei progetti di accelerazione e adozione delle soluzioni e delle piattaforme digitali cloud e Intelligenza Artificiale. Prizio entra anche nel Leadership Team della filiale italiana.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte del Leadership Team di Microsoft Italia e orgoglioso di guidare il team Customer Success nel nostro Paese con l’obiettivo principale di aiutare le aziende a cogliere tutti i vantaggi dai progetti cloud, sfruttando anche la prima Cloud Region italiana disponibile sul mercato- commenta Prizio – Inoltre, entrare a far parte dell’azienda in un momento in cui l’AI sta rivoluzionando il nostro modo di vivere e lavorare è ancora più stimolante perché ci permette di contribuire all’innovazione e alla crescita del Paese in maniera ancora più significativa”.

Chi è Sabino Prizio

Prima di entrare in Microsoft, Prizio ha lavorato per la divisione Technology di Accenture, dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership internazionale nell’area Cloud – tra cui Global Data Center Leader, Financial Services Cloud Leader Eala e Europe Cloud Business Group leader – contribuendo a far crescere il business in quest’area fino a farlo diventare uno degli attori più rilevanti del mercato italiano ed europeo. Più recentemente è stato AWS Business Group Lead per Accenture Europe.

Nel 1997 è entrato in Andersen Consulting / Accenture, dove ha trascorso gran parte della sua carriera fino a raggiungere il livello di Managing Director, lavorando in diversi settori. Ha sviluppato diversi progetti e iniziative cloud con clienti (risorse, servizi finanziari, comunicazione, media e prodotti in Italia, Europa e Medio Oriente). È stato, inoltre, il principale sponsor dell’Accenture Cloud Innovation Center di Roma.

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università Federico II, ha iniziato la sua carriera come programmatore AI e poi consulente Sap in Bull.

