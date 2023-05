Nokia, Stefano Grieco nuovo Country Manager per l’Italia

Nuovo timoniere per Nokia. L’azienda ha nominato Stefano Grieco Country Manager per Italia e Malta, in sostituzione di Giuseppina Di Foggia nominata alla guida di Terna. In questo ruolo ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato e Vice Presidente, rappresentando Nokia presso clienti, associazioni imprenditoriali, enti governativi, istituzioni e autorità di regolamentazione in Italia.

Oltre al ruolo di Ad di Nokia Italia, il manager manterrà anche al suo attuale ruolo internazionale di Head of Business Operations per NI Optical Networks di Nokia.

“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo – dice Grieco – Lavorerò perché Nokia possa creare valore e sia sempre più rilevante nei confronti dei nostri clienti e per l’intero ecosistema continuando a spingere sull’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Nokia potrà svolgere un ruolo di riferimento per lo sviluppo digitale del Paese”.

Chi è Stefano Grieco

Grieco ha una vasta esperienza in Italia e a livello internazionale, avendo ricoperto diversi posizioni tecniche, commerciali e manageriali in Nokia e altre aziende dove ha dato un contributo significativo, dall’avvio delle attività, allo sviluppo e consolidamento del business, fino alle innovazioni di ricerca e sviluppo.

“Le ampie capacità manageriali e l’esperienza di Stefano consolideranno la posizione di Nokia in Italia, un mercato cruciale e centro di innovazione per Nokia – commenta Rolf Werner, Senior Vice President di Nokia Europe – Voglio anche ringraziare di cuore Giuseppina Di Foggia per il suo eccezionale contributo nel mettere Nokia al centro dell’ecosistema italiano. Grazie a Giuseppina, oggi Nokia è sempre più riconosciuta come attore chiave nel mercato e punto di riferimento per l’innovazione. Le auguro un grande successo per la nuova sfida”.

