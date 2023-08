PayPal, il timone passa ad Alex Chriss

È Alex Chriss (nella foto) il nuovo presidente e Ceo di PayPal. Il manager, ex dirigente di Intuit, azienda specializzata nella produzione di software, prenderà dal 27 settembre il posto di Dan Schulman, che aveva annunciato a febbraio la propria intenzione di fare un passo indietro dal timone del colosso paytech dopo quasi 10 anni (era entrato in carica nel 2014) entro la fine del 2023. Schulmann rimarrà in ogni caso nel board di PayPal fino all’assemblea degli azionisti in programma per maggio 2024.

L’apprezzamento dei mercati

La notizia è stata apprezzata dai mercati, tanto che a Wall Street il titolo della società di pagamenti digitali ha registrato un +2% nella sessione pre-mercato, subito dopo l’annuncio: un andamento confermato dall’apertura delle contrattazioni, quando le azioni hanno guadagnato l’1,5%.

“Sono fiero di prendere il testimone da Dan e sono elettrizzato dall’opportunità di lavorare con la squadra talentuosa e impegnata di PayPal – è la prima dichiarazione di Chriss – per migliorare ulteriormente le capacità uniche della compagnia nella fornitura di prodotti eccezionali e di servizi per imprese e consumatori“.

La ristrutturazione

A gennaio PayPal aveva annunciato che avrebbe tagliato circa il 7% della propria forza lavoro totale, in tutto circa 2mila lavoratori, a causa delle mitate condizioni macroeconomiche.

Il curriculum di Chriss

Prima di assumere la guida di PayPal Chriss aveva lavorato in Intuit per 19 anni, dove da gennaio 2019 è vicepresidente esecutivo e direttore generale della divisione piccole imprese e ai lavoratori autonomi. Tra i suoi successi il coordinamento dell’acquisizione di Mailchimp per 12 miliardi di dollari nel 2021.

