Salvatore Rossi alla presidenza di Tim. L’ex direttore generale di Bankitalia ha ottenuto il via libera alla cooptazione nel cda da parte del del Comitato nomine; nel board di oggi la nomina ufficiale che poi passerà al vaglio dell’assembla degli azionisti.

Rossi succede a Fulvio Conti si era dimesso a fine settembre e la reggenza era stata affidata a Michele Valensise nella sua veste di membro anziano del Consiglio. Il 16 ottobre Rossi, dopo aver ottenuto garanzie sulla autonomia del proprio ruolo, aveva accettato la proposta di lanciare la sua candidatura che aveva incrociato il favore dei principali azionisti Tim. Elliot e Vivendi, dopo la tregua raggiunta nell’assemblea della scorsa primavera, insieme a Cassa depositi e prestiti hanno fatto convergere sul nome di Rossi le loro indicazioni spianando, di fatto, la strada all’ex dirigente di Via Nazionale.

La presidenza Telecom non è comunque esecutiva, tutte le deleghe sono in capo a Gubitosi.

Conti si era dimesso il 26 settembre da un ruolo che ricopriva dal maggio 2018 considerando esaurito, come si leggeva nella nota che ha accompagnato la sua uscita, “il proprio mandato, alla luce della raggiunta stabilità nel funzionamento del board e di un rinnovato impegno nella creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder della società”. La decisione del manager era stata accolta con soddisfazione da Vivendi.

Conti era stato eletto nella lista Elliott, ma da qualche mese si parlava di una sua possibile uscita per favorire l’ingresso nel board di Cdp, anche in virtù della trattativa per una eventuale fusione della rete in fibra con Open Fiber, di cui la Cassa è socia al 50%. Proprio la fusione sarà uno dei primi nodi che dovrà affrontare il nuovo presidente. Altro nodo è quello della conversione delle azioni di risparmio, senza la quale non si va avanti. La realizzabilità dell’operazione, che era tra i punti-chiave del manifesto attivista del fondo Usa Elliott, dipende oltre che da questioni tecniche anche dalle mosse -dei francesi che, col loro 23,94%, detengono un sicuro diritto di veto, già esercitato nel recente passato quando il management Telecom – presidente Giuseppe Recchi e ad Marco Patuano – aveva sottoposto la proposta ai soci in assemblea straordinaria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA